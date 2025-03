Anruf von 015162770628: Nicht die Taste drücken!

Die Handynummer 015162770628 ruft euch an und viele nehmen das Gespräch vermutlich an, weil eine Telekom-Vorwahl vertrauenerweckend zu sein scheint. Doch das trügt in diesem Fall, denn es handelt sich um eine Betrugsmasche, die euch viel Geld kosten kann.

Dass euch die Nummer 015162770628 angezeigt wird, ist schon ein Teil des Betrugs. Wenn ihr abhebt, hört ihr nämlich eine Bandansage und im weiteren Verlauf werdet ihr mit einem Callcenter verbunden. Diese Technik nennt sich Call-ID-Spoofing und sie dient dazu, den wahren Urheber des Telefonats zu verbergen.

Nummer 015162770628: So laufen die Anrufe ab

Zuerst meldet sich eine Bandansage , die euch einen relativ hohen Gewinn (1.700 €) verspricht.

, die euch einen relativ hohen Gewinn (1.700 €) verspricht. Ihr sollt am Telefon die Taste „1“ drücken, wenn ihr den Gewinn annehmen möchtet . Falls ihr ihn ablehnt, sollt ihr die Taste „2“ drücken. Über diesen Betrug haben wir schon im Zusammenhang mit der Nummer 015170294730 berichtet.

. Falls ihr ihn ablehnt, sollt ihr die Taste „2“ drücken. Über diesen Betrug haben wir schon im Zusammenhang mit der Nummer 015170294730 berichtet. Wer tatsächlich darauf hereinfällt und die „1“ drückt, wird sofort mit einem Callcenter verbunden. Im aktuellen Fall hat noch niemand in den einschlägigen Portalen die Masche durchgespielt, aber vermutlich handelt es sich wieder um den gleichen Betrug: Angeblich habt ihr kein Geld gewonnen, sondern Reise-Gutscheine für 2 Reisen.

Was sich anfangs noch gut anhört, stellt sich bei näherer Betrachtung als Kostenfalle heraus. Da gibt es verschiedene „Saison-Zuschläge“ zwischen 109,00 und 359,00 Euro. Die „Flughafen-Zuschläge“ kosten zwischen 59,00 und 69,00 Euro. Einzelzimmer kosten pro Nacht 27,00 Euro extra. Und dann zahlt ihr bei einer angeblich kostenlosen Venedig-Reise von 5 Tagen im Juli alleine 563 Euro an Zuschlägen. Bei anderen Reisebüros kostet die ganze Reise so viel.

So blockiert ihr diese Betrüger

