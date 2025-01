Anruf von 015739781469: Gefährliche Bandansage

Unter der Nummer 015739781469 melden sich gefährliche Betrüger bei euch, die mit der Handynummer euer Vertrauen erschleichen wollen. Wer darauf hereinfällt, landet in einem Callcenter, das darauf spezialisiert ist, kostenbewusste Opfer zu betrügen.

Die Rufnummer 015739781469 ist nicht echt, sondern wird durch Call-ID-Spoofing erzeugt. Dabei fälscht eine Telefonanlage die ausgehende Nummer eines Callcenters, damit sich die Betrüger dahinter verstecken können. In diesem Fall ist das nur der Anfang einer Betrugsmasche, die von vorn bis hinten erlogen ist. Wer darauf reinfällt, hat am Ende Kriminellen seine Daten geschenkt und zusätzlich eine unerwünschte Versicherung am Hals.

Was steckt hinter den Anrufen von 015739781469?

Falls ihr den Anruf annehmt, werdet ihr von einer Bandansage mit „Liebe Mitbürger…“ begrüßt. Man verspricht euch eine starke Ersparnis eurer Krankenkassenkosten, da ihr angeblich im Vorjahr zu viel gezahlt habt.

Wenn ihr sparen wollt, sollt ihr eine Taste an eurem Telefon drücken. Daraufhin werdet ihr mit einem menschlichen Callcenter-Mitarbeiter verbunden. Das ist ein geschickter Filter, um leichtgläubige Zeitgenossen in die Falle zu locken und an die anderen keine Zeit zu verschwenden. Dadurch sind extrem hohe Anrufzahlen pro Tag erreichbar.

Im nachfolgenden Gespräch kennen die Anrufer bereits einige eurer grundlegenden Personendaten, können euch aber auf Nachfrage nicht eure Krankenkasse nennen. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass diese Anrufe nicht im Auftrag eurer Kasse erfolgen.

Sie erzählen euch wechselnde Geschichten, in denen ihr aufgrund zu hoher Zahlungen nun Anrecht auf einen Bonus habt. Den könnt ihr in Form einer Zusatzversicherung in Anspruch nehmen. Dass ihr diese Versicherung zusätzlich bezahlen sollt, erfahrt ihr nur in einem Nebensatz.

In dem Gespräch versuchen die Anrufer, euch zur Preisgabe eurer IBAN zu drängen und ihnen eure persönlichen Daten zu bestätigen.

Ihr solltet die Nummer blockieren

