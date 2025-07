Apple Watch SE (2. Gen) im Preisverfall: Smartwatch jetzt 80 Euro günstiger bei Amazon

Die Apple Watch SE der 2. Generation ist ein vielseitiger Begleiter fürs Handgelenk. Bei Amazon ist die beliebte Smartwatch jetzt deutlich im Preis reduziert und für knapp 200 Euro zu haben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich eine Apple Watch zuzulegen, sollte jetzt aufmerksam werden: Die Apple Watch SE (2. Generation) ist aktuell bei Amazon in zwei Farben deutlich im Preis gesenkt und schon für 199 Euro statt 279 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr auch zum identischen Preis bei MediaMarkt zuschlagen (bei MediaMarkt ansehen). Bei anderen Händlern wird mindestens 250 Euro für die Uhr verlangt, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Apple Watch SE (2. Generation) Statt 279 Euro: GPS-Smartwatch mit 44mm Aluminiumgehäuse, Fitness-Tracking und Unfallerkennung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 11:04 Uhr

Apple Watch SE (2. Generation) Statt 279 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Silber und Sport Loop. Fitness und Schlaftracker, Unfallerkennung, Retina Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 14:11 Uhr

Anzeige

Lohnt sich die Apple Watch SE bei Amazon?

Umfangreiche Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen wie Unfallerkennung und Herzfrequenz-Überwachung

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Einige Premium-Features der teureren Apple Watch Series fehlen (wie EKG-Funktion oder Always-On-Display)

Die Apple Watch SE der zweiten Generation bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kommt mit allen wichtigen Funktionen, die man von einer modernen Smartwatch erwartet. Das Modell verfügt über ein 44 mm großes Aluminiumgehäuse in der Farbe Polarstern und wird mit einem sportlichen Loop-Armband in Seegrün geliefert. Alternativ gibt es die Uhr auch in der Kombination Silber und Sport Loop in "Blaue Wolke".

Zu den wichtigsten Features gehören:

Umfangreiches Gesundheits-Tracking : Überwachung der Herzfrequenz mit Warnungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus

: Überwachung der Herzfrequenz mit Warnungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus Sicherheitsfunktionen : Unfallerkennung, Sturzerkennung und Notruf SOS

: Unfallerkennung, Sturzerkennung und Notruf SOS Fitness-Funktionen : Verschiedene Trainings-Modi mit detaillierten Messwerten

: Verschiedene Trainings-Modi mit detaillierten Messwerten Wassergeschützt bis 50 Meter Tiefe

bis 50 Meter Tiefe Nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem

in das Apple-Ökosystem Apple Pay für kontaktloses Bezahlen

Anzeige

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 von 5 Sternen bei über 3.600 Bewertungen auf Amazon zeigt sich die hohe Zufriedenheit der Nutzer. Die Watch SE (2. Gen) ist dabei besonders für Einsteiger in die Apple Watch-Welt interessant, die nicht alle Premium-Features der teureren Series-Modelle benötigen.

Zum aktuellen Angebotspreis von 199 Euro statt 279 Euro ist die Apple Watch SE 2 ein äußerst attraktives Angebot. Die Smartwatch bietet alle wichtigen Grundfunktionen einer modernen Smartwatch und überzeugt durch die gewohnt hochwertige Apple-Verarbeitung. Bei Interesse solltet ihr nicht lange zögern, da Angebote wie diese in der Regel schnell vergriffen sind.

Apple Watch SE (2. Generation) jetzt ab 199,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 14:11 Uhr

Tipp: Holt euch die Amazon Kreditkarte! Wenn ihr regelmäßig bei Amazon bestellt, solltet ihr euch unbedingt die Amazon Visa Karte zulegen. Damit bekommt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück – nicht nur bei Amazon. Alle Infos zur Amazon Kreditkarte lest ihr hier.

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.