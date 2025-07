MediaMarkt-Kunde ist entsetzt: „Hab’ mich anderthalb Stunden belügen lassen“

Ein einfacher iPhone-Akkutausch endet in einer einwöchigen Odyssee – und ohne neue Batterie.

Ein MediaMarkt-Kunde macht seinem Ärger auf Reddit Luft. Mehrfach versucht er, den Akku seines iPhones in der MediaMarkt-Smartbar austauschen zu lassen. Nach etlichem Hin und Her zieht er frustriert die Reißleine. Hoffentlich ein Einzelfall.

MediaMarkt-Kunde will iPhone-Akku tauschen lassen – aber so einfach ist das nicht

In letzter Zeit hat sich MediaMarkt nicht gerade mit Ruhm bekleckert – vor allem rund um den Launch der Nintendo Switch 2. Doch das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein, wie das Erlebnis von Reddit-Nutzer Honig_Huhn zeigt.

Eigentlich wollte der Reddit-User an der MediaMarkt-Smartbar nur kurz den Akku seines iPhones tauschen lassen, da dieser inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist. Nach 10 Minuten Wartezeit gibt ihm ein Mitarbeiter die Auskunft, dass eine solche Reparatur rund eine Stunde in Anspruch nehmen würde. Leider sei er jedoch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Sein zuständiger Kollege? Gerade in der Pause.

Nachdem sich Honig_Huhn ein wenig im Markt umgesehen hat, um die Zeit totzuschlagen, ist der zuständige Mitarbeiter immer noch nicht zurück. Er entschließt sich also dazu, einem Kollegen seine Kontaktdaten dazulassen, damit sich der Smartbar-Mitarbeiter bei ihm melden kann.

Ein paar Stunden später läutet das Telefon, aber der MediaMarkt-Mitarbeiter hat schlechte Neuigkeiten: Solche Reparaturen können nur mit einem Termin stattfinden – und diesen kann man nur online buchen. Warum ihm das keiner seiner Kollegen im Markt sagen konnte, bleibt offen.

Honig_Huhn sichert sich online den nächsten freien Termin: 7 Tage später.

Kommunikationsprobleme häufen sich

An der Smartbar angekommen, wird Honig_Huhn darauf hingewiesen, dass er seinen Diebstahlschutz nicht deaktiviert hätte und dass man das iPhone so nicht reparieren kann. Einen Hinweis darauf, dass er das vorher hätte machen sollen, gab es nicht. Der Vorgang würde rund eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen.

Nach weiterem Hin und Her darf Honig_Huhn den Diebstahlschutz doch noch im Rahmen des Termins deaktivieren, damit der Akku seines iPhones getauscht werden kann. Die Reparatur würde zwei bis vier Stunden dauern – deutlich länger, als ihm vor einer Woche von einem Kollegen zugesichert wurde.

Doch den eigentlichen Knaller erfährt er erst jetzt: Es kann sein, dass MediaMarkt sein iPhone zu Apple einschicken muss – das würde der Konzern „per Zufall entscheiden“. Ob das Apple-Handy eingeschickt werden muss, erfährt man jedoch erst, wenn man den Reparaturauftrag anlegt. Auftrag wird angelegt, iPhone soll eingeschickt werden. Nach kurzer Diskussion geht es auf einmal doch direkt im Laden – verrückt.

Der Mitarbeiter schaut in die Kiste mit den Ersatzakkus: Leider ist der benötigte Akku nicht vorrätig. Honig_Huhn könnte aber sein iPhone drei bis vier Tage in der Smartbar abgeben. In dieser Zeit würde MediaMarkt den Akku bei Apple bestellen und einbauen. Die Möglichkeit, den Akku zu bestellen, ohne sein iPhone im Markt zu lassen, gibt es nicht. Für Honig_Huhn keine Option. Er zieht ein fatales Fazit: „Und ich stehe da, hab’ mich anderthalb Stunden belügen lassen und bekommen hab ich nix.“

In den Kommentaren berichten etliche andere Reddit-Nutzer von ähnlichen Geschichten. Viele haben bereits schlechte Erfahrungen mit dem MediaMarkt-Service oder den Verkäufern im Laden gemacht.

Reparatur-Problem ist nicht MediaMarkt-exklusiv

Nach der Erst-Veröffentlichung des Artikels hat sich GIGA-Leser Martin S. bei uns gemeldet und erklärt, dass nicht nur MediaMarkt mit solchen Problemen bei der Reparatur von Apple-Produkten zu kämpfen hat.

Er hat damals bei Gravis beim Akkutausch seines MacBooks ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch sein Gerät musste an Apple für die Reparatur geschickt werden, auch er erfuhr davon erst, als es passierte. Martin S. vermutet, dass die Händler die Information, dass das Gerät potenziell zu Apple geschickt werden muss, bewusst zurückhalten, da sich Apple nur in den seltensten Fällen einklinkt, um nicht unnötig für Panik bei den Kunden zu sorgen.

Immerhin: Gravis hat ihn direkt darauf hingewiesen, dass dieser Vorgang ungefähr eine Woche in Anspruch nehmen wird und sie in dieser Zeit keine Auskunft über den Status oder den Aufenthaltsort des Geräts machen können. Zudem wurde ihm direkt am Telefon erklärt, wie er das „Wo ist?“-Feature seines MacBooks deaktivieren kann.