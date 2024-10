Google Pixel Watch 3 im Preisverfall: Brandneue Smartwatch schon viel günstiger zu haben

Google hat die Pixel Watch 3 erst am 10. September 2024 auf den Markt gebracht. Und obwohl die Smartwatch noch ganz neu ist, haben erste Händler die Preise bereits massiv gesenkt. Mit dabei ist auch Amazon. Dort bekommt ihr das größte 45-mm-Modell richtig günstig. Doch auch das 41-mm-Modell ist im Preis reduziert.

Google Pixel Watch 3 im Preisverfall

Google bietet die Pixel Watch 3 erstmals in zwei Größen an. Ihr könnt zwischen einem Modell mit 41 mm und 45 mm wählen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro und 449 Euro für die WLAN-Versionen. Für LTE fallen jeweils 100 Euro mehr an. Doch das war einmal, denn schon jetzt bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 45 mm und WLAN bei Amazon für nur noch 319 Euro (bei Amazon anschauen). Es ist auch nur die eine Farbe im Preis gesenkt. Andere Händler verlangen deutlich mehr.

Anzeige

Google Pixel Watch 3 (45 mm) (Wi-Fi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2024 09:42 Uhr

Doch nicht nur die größere Version der Pixel Watch 3 wurde von Amazon im Preis gesenkt, sondern auch das 41-mm-Modell. Die bekommt ihr schon für knapp über 280 Euro (bei Amazon anschauen)

Anzeige

Google Pixel Watch 3 (41 mm) (Wi-Fi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2024 09:45 Uhr

Nach nur sehr kurzer Zeit ist die Pixel Watch 3 damit in Preisregionen angekommen, wo man sagen kann, dass der Preis angemessen ist. Besonders beim 45-mm-Modell. Da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt so kurz nach dem Marktstart.

Lohnt sich der Kauf der Pixel Watch 3?

Ich habe die Pixel Watch 1 (Test), Watch 2 (Test) und Watch 3 (45 mm) jeweils seit dem Marktstart bis zur nächsten Generation getragen. Die Entwicklung bewegt sich in jedem Fall in die richtige Richtung. Die Pixel Watch 3 ist die bisher beste Smartwatch von Google und besonders das größere 45-mm-Modell sorgt für eine bessere Ablesbarkeit. Schade finde ich nur, dass ihr weiterhin ein Fitbit-Abo braucht, wenn ihr das volle Potenzial der Smartwatch ausschöpfen wollt.

Anzeige

Wenn ihr sowieso schon ein Pixel-Handy habt und im Ökosystem bleiben wollt, dann empfehle ich euch die Pixel Watch 3 mit 45 mm. Dort ist die Akkulaufzeit etwas besser und ihr könnt das Display beim Sport einfacher ablesen. Habt ihr ein Samsung-Handy, dann solltet ihr lieber zu einer Galaxy Watch greifen.

Im Video stellen wir euch die Pixel Watch 3 vor:

PIXEL WATCH 3 angeschaut: Fit UND elegant? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.