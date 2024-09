Google Pixel Watch 3 ausprobiert: Groß geworden, cool geblieben

Weiterentwickelte Gesundheits- und Sportfunktionen, dazu ein edles Design, damit will die Pixel Watch 3 punkten. Begeisterung löst jedoch eine simplere Tatsache aus: Die Uhr ist jetzt in einer zweiten Größe verfügbar. Infos findet ihr oben im Video und im Artikel.

Pixel Watch jetzt auch für breitere Handgelenke

So mancher Pixel-Fan wird in den vergangenen Jahren mit der Pixel Watch geliebäugelt haben, sich aber dann für eine Konkurrenz-Uhr entschieden haben, denn der 41-mm-Durchmesser des Korpus war eher für kleine bis normalgroße Handgelenke gedacht. Die unlängst vorgestellte Pixel Watch 3 gibt es zusätzlich in einer für größere Handgelenke gedachten Variante mit 45 mm Durchmesser.

Was gleich bleibt ist das elegante Design: kreisrunder Korpus, abgerundetes Glas und ein Display, das praktisch ins Gehäuse übergeht – das wirkte schon bei den Vorgängern schick.

Bei der Pixel Watch 3 ist das Display in Relation zum Korpus größer geworden, auch bei der kleineren Variante. Es kann mit 2.000 Nits nun heller werden, sodass die Uhr im Freien besser ablesbar ist. Überdies kann das Display der Pixel Watch 3 auch besonders dunkel werden – womit die Tragbarkeit im Bett, im Club und im Theater deutlich verbessert wird.

Die Google Pixel Watch 3 läuft mit Wear OS und erfordert ein Android-Smartphone. (© Severin Pick / GIGA)

Mehr Fitness- und Gesundheitsfunktionen

Schritt- und Pulsmesser sind nun präziser, letzterer misst den Herzschlag nun kontinuierlich – insbesondere für Sportler, die während des Trainings in einem bestimmten Puls-Intervall bleiben möchten, ist das ein deutlicher Zugewinn gegenüber anderen Smartwatches, die den Herzschlag oft „nur“ in Intervallen von beispielsweise 10 Minuten messen. Der Herzschlag kann bei vielen Watchfaces sekundengenau in einer Komplikation auf dem Homescreen angezeigt werden.

Neben dem Puls werden auch Blutsauerstoff und Temperatur erfasst. Auch ohne aktives Fitbit-Abo bekommt man jetzt mehr Auswertungen und Trainingsmöglichkeiten, zudem sind 6 Monate des kostenpflichtigen Abodienstes beim Kauf inbegriffen.

Ein Tag Akkulaufzeit ist drin

Die Akkulaufzeit liegt bei aktiviertem Always-On-Display und normaler Nutzung bei 24 Stunden, im Energiesparmodus kann sie 36 Stunden erreichen. Das sind solide Werte, wenn auch nicht herausragend. Etwas schade ist, dass die Uhr nicht kabellos über den verbreiteten Qi-Wireless-Standard geladen werden kann, ein spezieller Lade-Puck (im Lieferumfang enthalten) ist notwendig.

Die Pixel Watch 3 wird in Varianten in 41 und 45 mm, mit WLAN und LTE sowie jeweils in verschiedenen Farbvarianten angeboten. Weitere Möglichkeiten der Anpassung gibt es dank austauschbaren Armbändern – aufgrund eines nicht standardisierten Verschlusses müssen diese jedoch speziell für die Pixel Watch 3 angefertigt sein.