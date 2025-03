Handy am Steuer: Neue Blitzer nehmen Autofahrer ins Visier

Handy-Blitzer kommen in Deutschland erstmals zum Einsatz. Die Kameras erfassen automatisch Verstöße gegen das Smartphone-Verbot am Steuer. Wer auf der Autobahn mit dem Handy in der Hand erwischt wird, zahlt 100 Euro.

Rheinland-Pfalz: Handy-Blitzer per Gesetz erlaubt

Schon ein kurzer Griff zum Smartphone während der Fahrt kann gefährlich sein. Zumindest in Rheinland-Pfalz soll damit künftig Schluss sein: Das Bundesland setzt als erstes in Deutschland Handy-Blitzer ein, um Verstöße gegen das Smartphone-Verbot während der Autofahrt automatisiert zu erfassen. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind nun geschaffen.

Mit einer Änderung des Polizeigesetzes hat Rheinland-Pfalz den Weg für den Einsatz sogenannter Monocam-Systeme frei gemacht. Diese Spezialkameras erkennen, wenn Autofahrer ihr Smartphone oder Tablet ohne Freisprecheinrichtung benutzen. Das Bundesland hat die Technik zuvor ausgiebig getestet, nun soll sie regulär eingeführt werden.

Die Monocam nimmt Bilder durch die Windschutzscheibe der Fahrzeuge auf. Eine Software analysiert dann, ob der Fahrer ein Handy in der Hand hält. Ist das der Fall, wird ein Beweisfoto gespeichert. Die endgültige Auswertung erfolgt dann aber durch Polizeibeamte, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Zunächst soll jedoch nur ein Gerät angeschafft und auf ausgewählten Strecken eingesetzt werden. Wann eine flächendeckende Einführung geplant ist, bleibt offen (Quelle: ADAC).

Handy-Blitzer: Interesse auch in anderen Bundesländern

Der Testlauf in Rheinland-Pfalz wird aufmerksam beobachtet – auch über die Landesgrenzen hinaus. Andere Bundesländer könnten dem Beispiel folgen, wenn sich die Handy-Blitzer bewähren. In den Niederlanden sind sie bereits seit einiger Zeit im Einsatz und haben dort zu einem spürbaren Rückgang der Handy-Verstöße geführt.

