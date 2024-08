iPhone 16 steht in den Startlöchern: Ich mag es nur mit Gummi und Leder

In wenigen Wochen können Apple-Nutzer wie unsereiner wieder Hunderte von Euro in die Hand nehmen und sich die neueste Smartphone-Kreation aus Cupertino leisten. So ein iPhone 16 kommt mir aber nicht mehr ungeschützt ins Haus – entgegen aller Trends. Mein wahrer Grund dafür ist jedoch weniger die Angst vor Beschädigung, sondern ein nicht minder wichtiger Umstand. Verraten wird der jetzt in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne bei GIGA.

Wie haltet ihr es mit eurem iPhone – mit oder ohne Hülle? Offenbar immer mehr Nutzerinnen und Nutzer entdecken ihre Lust am ungeschützten Smartphone-Gebrauch. Mann und Frau zelebrieren die Lust am nackten iPhone und lieben das gefährliche Spiel mit dem Risiko. Schließlich schaut so ein unbekleidetes iPhone schlichtweg schöner aus und soll sich angeblich auch besser anfühlen.

Hüllenverzicht beim iPhone

Ich habe da jedoch so meine Zweifel. Die Zeiten, in denen Apple wohlfeile Handschmeichler produzierte, sind nämlich längst vorbei. Zuletzt traf diese Beschreibung vielleicht noch auf das iPhone 3GS im Plastikgehäuse zu. Dessen stark abgerundete Rückseite schmiegte sich förmlich in die Handfläche des Nutzers. Heutzutage dagegen ist ein iPhone ziemlich dünn und aalglatt.

Dies ändert sich auch mit dem anstehenden iPhone 16 nicht. Im kommenden Jahr erwartet uns dann mit dem iPhone 17 „Slim“ der Höhepunkt dieses Trends, schickt es sich doch an, das dünnste iPhone aller Zeiten zu werden. Bei einem Tollpatsch wie mir ist es da nur eine Frage der Zeit, bis mir so ein entblößtes iPhone entgleitet und es vom harten Boden der Tatsachen geküsst wird.

Gummi und Leder muss es sein

Gerade weil ein iPhone für mich aber kein explizites Statussymbol ist, habe ich keine Probleme damit, es in einer Hülle zu verstecken. Mir geht es dann auch weniger um den offensichtlichen Schutz, vielmehr um die Haptik. Eine passende Hülle vorausgesetzt, liegt das iPhone besser in der Hand. Mein persönlicher Favorit seit Jahren sind dünne Lederhüllen mit Bookcover. Ich höre die Kritiker schon förmlich verächtlich rufen: Hey, du Boomer!

So habe ich es gern – schön mit fetter Patina. (© GIGA)

Dies kümmert mich herzlich wenig. Soll die Jugend doch in ihrem Wahn der Freikörperkultur frönen, mein neues iPhone wird wieder vom Kopf bis Fuß in Leder oder Gummi eingekleidet. Schließlich soll sich das kleine Scheißerchen nicht ungefragt aus meiner Hand verpissen, sondern stilsicher in meinen Händen ruhen.

In dem Sinne: Gib hüllenlosen iPhones keine Chance!

So etwas gibt es tatsächlich auch, hüllenlos und doch geschützt:

