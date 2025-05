iPhone 17 Air punktet gegenüber dem Galaxy S25 Edge – doch ein Manko bleibt

Ultradünn, ultraleicht – und doch könnte genau das zum Problem werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

iPhone 17 Air dünner und leichter als das Samsung Galaxy S25 Edge

In diesem Jahr kommt es zum Duell um den Titel des dünnsten Smartphones. Samsung prescht mit dem Galaxy S25 Edge bereits vor, doch Apples Antwort lässt nicht mehr lange auf sich warten: Im September wird das iPhone 17 Air präsentiert. Stimmen die Zahlen des jüngsten Leaks, muss sich Samsung in zwei Punkten geschlagen geben. Allerdings sticht ein Nachteil des iPhone 17 Air deutlich hervor.

Anzeige

Ein bereits in der Vergangenheit in Erscheinung getretener Insider macht aktuell Angaben zur Dicke und zum Gewicht des künftigen iPhone 17 Air. Ebenfalls nicht unerwähnt bleibt der Akku des neuen ultradünnen Smartphones (Quelle: yeux1122 via 9to5Mac).

Zunächst bestätigt der Leaker eine Dicke von nur 5,5 Millimetern. Diese Zahl kursierte bereits seit einiger Zeit in der Gerüchteküche und wurde unter anderem vom bekannten Analysten Ming-Chi Kuo genannt. Sollte sich dieser Wert als korrekt herausstellen, wäre das iPhone 17 Air tatsächlich dünner als das Samsung Galaxy S25 Edge mit 5,8 Millimetern – knapp, aber eindeutig.

Anzeige

Deutlicher wird der Unterschied beim Gewicht. Das iPhone 17 Air soll dem Bericht zufolge lediglich 145 Gramm wiegen. Damit wäre es in etwa so leicht wie ein iPhone SE 2 (148 Gramm) oder ein iPhone 13 mini (141 Gramm) – beides Geräte mit deutlich kleineren Displays. Im Vergleich dazu bringt das Galaxy S25 Edge 163 Gramm auf die Waage. Dabei unterscheiden sich die Displaygrößen kaum: 6,7 Zoll (S25 Edge) gegenüber 6,6 Zoll (iPhone 17 Air).

Unterm Strich ist Apples Smartphone-Flunder also dünner und leichter als Samsungs Pendant – gute Nachrichten für alle, die sich für das iPhone 17 Air interessieren. Doch sie sollten sich nicht zu früh freuen: Die Angaben zur Akkukapazität geben Anlass zur Sorge.

Akku sorgt für Kopfzerbrechen

So soll der Akku lediglich 2.800 mAh leisten. Zum Vergleich: Ein aktuelles iPhone 16 verfügt über einen 3.561-mAh-Akku, das iPhone 16 Plus sogar über 4.674 mAh. Der Akku des iPhone 17 Air fällt damit rund 20 Prozent kleiner aus als der eines Standard-iPhones – und sogar etwa 40 Prozent kleiner als der eines Modells mit vergleichbarer Bildschirmgröße.

Anzeige

In internen Tests bei Apple bereitete die geringe Kapazität bereits Probleme: Nur 60 bis 70 Prozent der Testerinnen und Tester schafften es, mit dem iPhone 17 Air einen ganzen Tag durchzuhalten. Bei regulären iPhones liegt dieser Wert bei 80 bis 90 Prozent.

Apple will dem mit einer KI-gestützten Akku-Optimierungsfunktion in iOS 19 entgegenwirken. Im Beitrag ist zudem von der Möglichkeit die Rede, eine sogenannte High-Density-Batterie mit einer Kapazität von 2.800 mAh zu verbauen. Sollte dies umgesetzt werden, könnte die tatsächliche Laufzeit um 15 bis 20 Prozent steigen. In diesem Fall würde das iPhone 17 Air bei der Akkulaufzeit nahezu mit einem Standard-iPhone gleichziehen. Bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S25 Edge verfügt über einen Akku mit 3.900 mAh. Auf dem Papier ist das ein besserer Wert – auch wenn er etwa 20 Prozent kleiner ist als der des S25 Plus. Insofern brillieren beide Smartphone-Flundern in dieser Disziplin nicht wirklich.

Anzeige

Auch das Galaxy S25 Edge ist letztlich ein Kompromiss:

MEHR zahlen, WENIGER bekommen? Samsung Galaxy S25 Edge Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.