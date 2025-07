iPhone 17: Nicht jeder darf diese Version des Apple-Handys bekommen

Gleiches iPhone, anderes Display – und der Grund dafür liegt Jahre zurück.

Apple plant mit dem iPhone 17 eine klare Trennung – zumindest beim Display. Wie jetzt bekannt wurde, werden die kommenden Modelle des iPhone 17 Pro mit Panels des chinesischen Herstellers BOE exklusiv in China angeboten. Der Rest der Welt geht leer aus – doch Apple hat dafür einen guten Grund.

Display des iPhone 17 Pro: BOE statt Samsung und LG – aber nur für China

Laut dem bekannten Tech-Insider Jukan Choi hat Apple die neuesten OLED-Panels von BOE offiziell für die Massenproduktion zugelassen. Zum Einsatz kommen sie allerdings ausschließlich bei den iPhone 17 Pro und Pro Max in China. Kunden außerhalb der Volksrepublik bekommen weiterhin Modelle mit Displays von Samsung Display oder LG Display – ein deutlicher Unterschied, den Apple bewusst in Kauf nimmt (Quelle: MacRumors).

Warum diese Einschränkung? Die Antwort liegt in der Vergangenheit – und in der Qualität.

BOE, einer der größten Displayhersteller Chinas, hatte in der Vergangenheit kein einfaches Verhältnis zu Apple. 2022 flog der Zulieferer vorübergehend aus der iPhone-13-Lieferkette, nachdem man unerlaubt Änderungen an der Displaystruktur vorgenommen hatte – ohne Apples Segen. Erst Monate später durfte BOE wieder kleinere Mengen an Panels für das iPhone 14 liefern.

Seitdem arbeitet das Unternehmen daran, sich Apples Vertrauen zurückzuerobern – unter anderem durch massive Investitionen in die OLED-Produktion. Doch in puncto Helligkeit, Effizienz und Haltbarkeit hinken die BOE-Panels den Modellen von Samsung und LG weiterhin hinterher.

Apples China-Strategie erklärt

Apple fährt hier eine klare Strategie: Die BOE-Displays kommen nur dort zum Einsatz, wo sie auch lokal akzeptiert werden – in China selbst. Für Apple ist das ein Kompromiss: Man unterstützt einen lokalen Partner, reduziert Abhängigkeiten von Südkorea und kann gleichzeitig Kosten sparen – ohne das globale Qualitätsniveau zu gefährden.

Für Kunden außerhalb Chinas bedeutet das aber auch: Die iPhone-17-Pro-Modelle unterscheiden sich je nach Region – zumindest beim Display. Ob sich dieser Unterschied in der Praxis bemerkbar macht, bleibt abzuwarten. Ein Prestige-Problem für BOE ist es in jedem Fall.