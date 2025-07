WiFi und WLAN sind nicht dasselbe: Das ist der Unterschied

Die Begriffe WLAN und WiFi werden oft synonym verwendet. Doch genau genommen gibt es einen feinen, aber wichtigen Unterschied.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist WiFi? Was ist WLAN? Und wo ist der Unterschied?

Per WLAN beziehungsweise WiFi können Geräte kabellos Daten übertragen und auch auf das Internet zugreifen, wenn sie mit dem Router verbunden sind. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Begriffen „WiFi“ und „WLAN“.

Anzeige

Was ist WLAN?

WLAN steht für „Wireless Local Area Network“, also ein drahtloses lokales Netzwerk. Es beschreibt die Technologie, mit der Geräte wie Smartphones, Laptops oder Smart-TVs kabellos in einem bestimmten Bereich wie einer Wohnung oder im Büro miteinander kommunizieren können. Ein WLAN wird in der Regel durch einen Router bereitgestellt, der das Signal verteilt.

Was ist WiFi?

Die Abkürzung WiFi steht für „Wireless Fidelity“ (kabellose Wiedergabetreue). Es hat aber tatsächlich keine technische Bedeutung und ist nur ein Markenname, der gut klingen soll. Geräte, die mit „WiFi“ gekennzeichnet sind, sind WLAN-fähig. „WiFi“ ist nicht die einzige Technologie für WLAN-Verbindungen, ist aber die bekannteste.

Anzeige

WiFi ist also der Name eines Markenstandards, der beschreibt, wie Geräte über WLAN kommunizieren sollen. Der Begriff stammt von der US-Organisation Wi-Fi Alliance, die dafür sorgt, dass Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kompatibel sind. Nur Produkte, die bestimmte technische Anforderungen erfüllen, dürfen das offizielle „Wi-Fi Certified“-Logo tragen.

Einfach gesagt:

WLAN ist die Technologie , also das drahtlose Netzwerk selbst.

ist die , also das drahtlose Netzwerk selbst. WiFi ist die Zertifizierung, die festlegt, wie Geräte im WLAN miteinander reden sollen.

An anderer Stelle erklären wir die Unterschiede zwischen WiFi 6, WiFi 5 und so weiter.

Anzeige

WiFi vs. WLAN: Beispiel zur Verdeutlichung

Ihr könnt zu Hause ein WLAN einrichten, auch ohne Internetverbindung. Dann könnt ihr beispielsweise Dateien zwischen zwei Computern drahtlos austauschen. Sobald ihr einen Router aber mit dem Internet und das Smartphone per WiFi damit verbindet, nutzt ihr ein WiFi-zertifiziertes WLAN mit Internetzugang.

In der Alltagssprache machen die meisten keinen Unterschied. Vor allem im deutschsprachigen Raum wird „WLAN“ häufiger verwendet, während im Englischen meist von „WiFi“ die Rede ist. Wenn ihr also im Ausland, zum Beispiel auf Reisen in der Unterkunft, nach einem Internet-Zugang für euer Smartphone sucht, fragt nach „WiFi“ und nicht nach „WLAN“. Technisch gesehen beschreibt WLAN die Infrastruktur, WiFi die Kommunikationsregeln.