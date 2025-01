Kleines vs. großes Handy: Displays im Vergleich

Nach mehreren Jahren mit dem kompakten iPhone 13 mini habe ich einige Wochen das riesige iPhone 16 Pro Max genutzt. Der Unterschied ist gewaltig, wie unser Video zeigt.

iPhone 13 mini und iPhone 16 Pro Max im Display-Vergleich

Eines ist klar: Technisch gesehen übertrumpft das 16 Pro Max von 2024 das ältere 13 mini (2021) in jeder Hinsicht. Bessere Kamera, schnellerer Prozessor, neue Features und eine deutlich längere Akkulaufzeit. Wir schauen also darauf, wie sich die Größenunterschiede bei den Displays bemerkbar machen. Werden Apps einfach nur größer dargestellt, oder gibt es Einschränkungen?

Das iPhone 16 Pro Max zeigt bei gleicher Schriftgröße deutlich mehr Text an als das iPhone 13 mini (© GIGA)

Merkmal iPhone 13 mini iPhone 16 Pro Max Abmessungen Gehäuse Breite: 64,2 mm, Höhe: 131,5 mm, Tiefe: 7,65 mm Breite: 77,6 mm, Höhe: 163 mm, Tiefe: 8,25 mm Gewicht 140 g 227 g Display-Diagonale 5,4 Zoll (13,7 cm) 6,9 Zoll (17,4 cm) Display-Auflösung 2.340 x 1.080 Pixel bei 476 ppi 2.868 x 1.320 Pixel bei 460 ppi

Auf dem kleineren iPhone 13 mini wird – unter den Werkseinstellungen – nicht einfach alles kleiner angezeigt (skaliert), sondern stattdessen Inhalt unten abgeschnitten. Das betrifft alle möglichen Apps: Webseiten im Browser, Wikipedia-Einträge, aber auch Playlisten in Apple Music. Um zu sehen, was das iPhone 16 Pro Max auf einem Bildschirm anzeigt, muss beim iPhone 13 mini fast immer gescrollt werden.

YouTube auf iPhone 16 Pro Max und iPhone 13 mini: Das kleinere iPhone lässt unten in der Übersicht einen Eintrag weg. (© GIGA)

Auch das Tippen auf den unterschiedlich großen Tastaturen ist auf dem iPhone 16 Pro Max deutlich angenehmer und gelingt fehlerfreier. Wer sein Handy nur selten aus der Tasche zieht und allgemein wenig schreibt, wird sich an der Tastatur des iPhone 13 mini aber nicht stören.

Vergrößerter Text bringt kleine Handys an ihre Grenzen

Das iPhone 16 Pro Max eignet sich für alle, die auf besonders große Schriftarten angewiesen sind (© GIGA)

Wer Schwierigkeiten hat, kleine Schriften zu lesen, kann in den iOS-Bedienungshilfen die Schriftgröße anpassen. Doch das iPhone 13 mini stößt hier schnell an seine Grenzen – bei riesigem Schriftgrad wird absurd wenig Text angezeigt. Es ist schlichtweg kein Platz dafür vorhanden. Wenn ihr auf große Schriften angewiesen seid, solltet ihr beim Handykauf also unbedingt auf ein großes Display wie beim iPhone 16 Pro Max setzen.

iPhone 13 mini: zu klein, aber charmant

Mein Fazit: Obwohl es in Hinblick auf das Display in keiner Weise mit dem iPhone 16 Pro Max mithalten kann, hat das kompakte iPhone 13 mini einige Vorzüge. Es ist leicht und lässt sich mit einer Hand bedienen, was etwa beim Fotografieren praktisch ist. Ich werde es vorerst behalten. Das iPhone 16 Pro Max ist mir im direkten Vergleich einfach zu unhandlich und zu schwer. Da Apple aktuell kein so kleines iPhone mehr plant, werde ich beim nächsten Upgrade vermutlich in der goldenen Mitte landen, also bei einem Modell wie dem iPhone 16 oder 16 Pro.

