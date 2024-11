Nach 15 Jahren: Alte Idee ist für Apple kein Tabu mehr

Vor eineinhalb Jahrzehnten wurde Apple nachgesagt, man würde an einem eigenen TV-Gerät arbeiten. Doch all die Gerüchte bewahrheiteten sich am Ende nicht und der iPhone-Hersteller stellte nie einen Fernseher vor. In Zukunft könnte es aber doch noch dazu kommen – zumindest denkt man in Cupertino wieder ernsthaft darüber nach.

Apple denkt wieder über einen Fernseher nach

Im Jahr 2010 erteilte der heutlige Apple-Chef Tim Cook dem ominösen Apple-Fernseher eine Abfuhr. Der damalige COO des iPhone-Herstellers versicherte, man habe „kein Interesse daran, auf dem TV-Markt mitzumischen“. Zur Erinnerung: Zwischen den Jahren 2009 und 2011 tobte die Gerüchteküche und ein eigenes TV-Gerät wurde Apple immer wieder angedichtet. Ein fertiges Produkt kam aber nie auf den Markt.

Nun aber soll die Idee eines Apple-Fernsehers erneut beim iPhone-Hersteller auf dem Tisch liegen. Der gut informierte Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman will jetzt erfahren haben, dass man die Idee, ein Apple-Fernsehgerät zu entwickeln, momentan „evaluiert“. Details hierzu verbleiben noch im Dunkeln, doch Gurman sagt, dass es eines von mehreren neuen Smart-Home-Geräten sein könnte, die Apple herausbringt. Voraussetzung: Apples ominöser Smart-Home-Hub, der an die Wand montiert werden kann und einem iPad nicht unähnlich ist, schlägt richtig ein – so Gurman (Quelle: Bloomberg). Bereits im kommenden Jahr wird ein solches Gerät erwartet.

Vor zwei Jahren hatte ich bereits eine ähnliche Idee:

Eins ist sicher: Ausgehend vom aktuellen Stadium dürften noch Jahre bis zur Produkteinführung vergehen. Für Apple wäre also noch genügend Zeit, den TV-Markt zu studieren. Der wird nicht zuletzt von Herstellern wie Samsung und LG dominiert. Aber auch die bieten mit der Unterstützung von AirPlay und der Apple-TV-App schon heute eine gewisse Integration der Apple-Dienste an.

Positionierung eines möglichen Apple-Fernsehers

Ein eigener Apple-Fernseher würde aber sicherlich eine wesentlich tiefere Integration mit dem Apple-Ökosystem bieten und nicht zuletzt mit einem sehr hochwertigen Design auf Kundenfang gehen – billig wäre ein TV-Gerät von Apple sicherlich nicht.

Bei der Bedienung liegt die Vermutung nahe, Apple würde sich vom aktuellen Apple TV inspirieren. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich beim „Apple TV“ nicht um einen Fernseher, sondern um eine Set-Top-Box. Die erste Generation stellte Apple bereits vor 17 Jahren vor. Das aktuelle Modell hat mit dem Erstling aus dem Jahr 2007 aber nicht mehr viel gemein. Heute stehen vor allem Streaming-Dienste und ein eigener App-Store für Apple TV im Fokus. Bei einem Apple-Fernseher wäre dies wohl nicht viel anders.

Greift einem Apple-Fernseher voraus – die Apple-TV-Box:

