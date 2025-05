Nächster Schlag für Bargeld-Nutzer: Kostenlose Auszahlungen werden in Kürze seltener

Bargeld ist und bleibt ein beliebtes Zahlungsmittel. Aber Münzen und Scheine sind längst nicht mehr so beliebt wie noch vor einigen Jahren. Das merken Verbraucher vor allem auf der Suche nach Bankautomaten. Eine wichtige Alternative bricht nun ebenfalls weg.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Shell-Tankstellen machen Schluss mit Bargeldauszahlung

Ab dem 30. Juni müssen Verbraucher genauer hinschauen, wo sie ihr Bargeld herbekommen. Denn die Cash Group – dahinter verbergen sich die Geldhäuser Deutsche Bank, Postbank, Hypovereinsbank und Commerzbank – beendet die Zusammenarbeit mit Shell-Tankstellen.

Anzeige

Bisher konnten Kunden der vier Banken dort beim Tanken kostenlos Bargeld mitnehmen – immerhin bis zu 1.000 Euro pro Tag. Nach Angaben der Banken läuft diese Regelung nun in nur wenigen Wochen aus (Quelle: t-online).

Nicht alle Shell-Standorte haben zwar an dem Angebot teilgenommen, aber ein Großteil. 1.300 von 2.000 Shell-Tankstellen in Deutschland bieten die kostenlose Bargeldauszahlung derzeit noch an.

Immer weniger Bankfilialen – vor allem auf dem Land

Die Versorgung mit Bargeld ist in Deutschland weiterhin gesichert. Aber die Möglichkeiten, jederzeit Abhebungen vom Konto durchzuführen, sind schwerer zu finden – vor allem auf dem Land, wo die Zahl der Bankfilialen durch Fusionen und Schließungen seit Jahren abnimmt. Dort dürfte entsprechend das Ende der Auszahlungen bei Shell auch besonders ins Gewicht fallen.

Anzeige

Wie die Situation insgesamt aussieht, wurde kürzlich in einer Untersuchung analysiert. Das Fazit: Noch sieht es gut aus, aber die Abdeckung mit Bargeld wird schwieriger.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.