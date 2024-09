Premiere beim iPad 2025: Apple fertigt wichtiges Bauteil selbst

Apple hat gerne alles unter eigener Kontrolle und muss doch viele Bauteile für iPhone, iPad oder Mac am Ende einkaufen. So gehören beispielsweise Firmen wie Broadcom, Qualcomm und Samsung zu den wichtigsten Zulieferern. Doch bereits im kommenden Jahr soll Apple ein wichtiges Element beim iPad erstmals selbst fertigen.

Erstmals im iPad 2025: Apple verbaut eigene Wi-Fi-Chips

Es ist kein Geheimnis, seit Jahren arbeitet Apple an eigenen 5G-Modems fürs iPhone, doch auch weitere Bauteile und Chips will der Hersteller in Zukunft selbst fertigen. Eine zentrale und wichtige Komponente für alle Apple-Geräte ist der jeweils verbaute Wi-Fi-Chip. Auch den muss Apple derzeit noch bei Broadcom kaufen. Bereits 2025 könnte Apple die WLAN-Module jedoch in Eigenregie herstellen.

Anzeige

Dies berichtet der bekannte taiwanesische Branchendienst DigiTimes. Insider aus Apples Lieferkette hätten demnach verraten, dass 2025 zumindest einige neue iPad-Modelle mit einem von Apple selbst entwickelten Wi-Fi-Chip ausgestattet sein könnten. Theoretisch bestünde zwar die Möglichkeit, dass Apple erst beim iPhone 18 im Jahr 2026 startbereit wäre, doch im günstigsten Fall sehen wir entsprechende Chips schon im kommenden Jahr (Quelle: DigiTimes).

Erstmals in der Gerüchteküche erwähnt wurden Apples eigene WLAN-Chips bereits vor drei Jahren. Jetzt gibt es aber endlich einen möglichen Einsatztermin im iPad, auch wenn dieser aktuell noch recht ungenau ist.

Anzeige

Apples eigene 5G-Modems in Lauerstellung

Unklar und unbeantwortet bleibt zum derzeitigen Zeitpunkt die Frage nach den Vorteilen für Kundinnen und Kunden. Allerdings ist für Apple wohl eher entscheidend, mit Wi-Fi-Chips aus eigener Fertigung die Abhängigkeit von Broadcom zu reduzieren. Ebenso möchte Apple, wie bereits erwähnt, auch unabhängiger durch die Verwendung eigener 5G-Modems werden. Diese werden wohl 2025 beim iPhone SE und dem neuen iPhone 17 Air, letzten Berichten zufolge, ihre Premiere feiern und die Chips von Qualcomm ersetzen.

Die grundsätzliche Marschrichtung ist klar. Über die nächsten Jahre will sich Apple immer unabhängiger aufstellen, um so die eigene Marktstellung und Margen verteidigen zu können. Eine verstärkte Unabhängigkeit vom Zuliefermarkt ist hierfür unerlässlich.

Anzeige

Im neuen iPhone 16 steckt Wi-Fi 7 schon drin:

Wi-Fi 7: Das kann das WLAN der Zukunft ­– TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.