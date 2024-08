"Qty" Abkürzung: Bedeutung in Online-Shops

Die Abkürzung "qty" begegnet einem häufiger in englischsprachigen Online-Shops und bei ausländischen Verkaufsplattformen. Doch was genau bedeutet diese Abkürzung und wie wird sie eingesetzt?

Bedeutung und Übersetzung von "Qty"

"Qty" steht für das englische Wort "quantity". Übersetzt bedeutet das "Menge" oder "Anzahl". Wenn ihr also in einem Online-Shop auf "qty" stoßt, handelt es sich dabei meist um die Angabe, wie viele Einheiten eines Produkts ihr kaufen möchtet oder wie viele Einheiten eines Artikels noch auf Lager sind.

Einsatz beim Online-Shopping

In Online-Shops findet ihr die Abkürzung "qty" meist neben dem Produktbild oder in der Produktbeschreibung, wenn es um die Anzahl der noch verfügbaren Einheiten im Lager geht. Habt ihr ein Dropdown-Menü oder Eingabefeld mit einer Auswahl vor der „Qty“ steht, könnt ihr an dieser Stelle die Menge der Produkte auswählen, die ihr kaufen möchtet – häufig findet ihr diese Auswahlmöglichkeiten auch nochmals im Warenkorb.

Beispiele für die Nutzung von "qty":

Warenkorb: Vor dem Hinzufügen zum Warenkorb könnt ihr die gewünschte Menge eines Artikels angeben.

Vor dem Hinzufügen zum Warenkorb könnt ihr die gewünschte Menge eines Artikels angeben. Produktseiten: Die Verfügbarkeit eines Produkts kann mit "qty" angegeben werden, zum Beispiel "qty available: 10" (dt. „Vorhandene Menge: 10“).

Die Verfügbarkeit eines Produkts kann mit "qty" angegeben werden, zum Beispiel "qty available: 10" (dt. „Vorhandene Menge: 10“). Mengenangabe: Auf dem Bild oder in der Produktbeschreibung wird damit die Menge beispielsweise in einer Packung angegeben. Häufig wird hier neben „qty“ auch „pcs“ für „pieces“ (dt. Stücke) genutzt.

Weitere Einsatzgebiete

Neben Online-Shops findet ihr die Abkürzung "qty" auch in anderen Bereichen:

Rechnungen: Auf Rechnungen zeigt "qty" die Anzahl der bestellten Artikel.

Auf Rechnungen zeigt "qty" die Anzahl der bestellten Artikel. Produktionsplanung: In der Produktion wird "qty" verwendet, um die zu produzierende Menge eines Artikels zu definieren.

In der Produktion wird "qty" verwendet, um die zu produzierende Menge eines Artikels zu definieren. Lagerverwaltung: Hier gibt "qty" an, wie viele Artikel von einem Produkt auf Lager sind.

"Qty" wird zwar in verschiedenen Kontexten verwendet, ist aber grundsätzlich immer die Angabe einer Menge oder Anzahl.

