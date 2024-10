WhatsApp: Auf diese neue Foto-Funktion haben Nutzer gewartet

WhatsApp hat eine neue Foto-Funktion eingeführt, die Nutzern eine viel präzisere Kamerasteuerung ermöglicht. Mit dem neuen Beta-Update für iOS steht eine Zoom-Steuerung zur Verfügung, die das Fotografieren und Filmen einfacher und flexibler macht.

WhatsApp für iOS: Kamera mit Zoom-Steuerung

Mit der neuen Zoom-Funktion wird WhatsApp für iOS-Nutzer noch intuitiver. Die Zoom-Steuerung erlaubt nun eine stufenlose Anpassung zwischen 0,5x und 3x – über einen Button statt der sonst üblichen Wischbewegung. Diese Änderung soll laut WhatsApp für eine flüssigere Bedienung sorgen und präzisere Aufnahmen ermöglichen, ohne dass der Nutzer die Zoom-Position ständig nachjustieren muss.

Besitzer neuerer iPhone-Modelle wie iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max können sich aufgrund der Ausstattung der Smartphones sogar über Zoomstufen von bis zu 5x freuen, was vor allem bei Detailaufnahmen oder weitläufigen Landschaften von Vorteil sein kann (Quelle: WABetaInfo).

Auch wenn einige Nutzer die neuen Funktionen nicht sofort nach dem Update sehen werden, versichert WhatsApp, dass diese in den kommenden Wochen sukzessive an alle iOS-Nutzer verteilt werden. Wer also regelmäßig die neueste Version installiert, bleibt auf dem Laufenden und kann sich zeitnah über die neuen Funktionen freuen.

WhatsApp: Neue Widgets für iOS

Neben der Kamerafunktion bringt das Update auch neue Widgets für iOS. Diese ermöglichen den direkten Zugriff auf zuletzt geführte Chats, Favoriten, gepinnte und häufig kontaktierte Personen. Dank der neuen iOS Widget API sind die Widgets interaktiv und aktualisieren sich in Echtzeit. So können Nutzer jetzt schneller und komfortabler auf WhatsApp zugreifen, ohne die App selbst öffnen zu müssen.

