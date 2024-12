Windows 11: Microsoft zieht die Update-Bremse, wenn ihr diese Ubisoft-Spiele zockt

Ein folgenschweres Problem zwingt Microsoft zum Handeln: Das aktuelle Funktions-Update von Windows 11 wird bei PCs mit beliebten Ubisoft-Spielen blockiert. Grund sind drohende Abstürze und schwarze Bildschirme bei Assassin’s-Creed-Spielen. Immerhin für zwei andere aktuelle Spiele des Publishers wurde die Update-Sperre nach einem Patch von Ubisoft mittlerweile wieder aufgehoben.

Update vom 11. Dezember 2024:



Ubisoft-Spieler können wieder aufatmen – zumindest teilweise. Wie Microsoft in einem Blogeintrag erklärt, hat Ubisoft einen Hotfix-Patch für Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora nachgeschoben, der zumindest die Abstürze beheben soll. Nutzer müssen aber weiterhin mit Performance-Problemen rechnen. Die Windows-11-Update-Sperre wurde für diese beiden Spiele nun aber aufgehoben (Quelle: Microsoft). Wenn es keine weiteren Einschränkungen gibt, sollte euch der Umstieg auf 24H2 also bald angeboten werden.

Da es bislang für Assassin’s Creed Valhalla, Origins und Odyssey aber noch keinen Patch gab, wird Windows 11 Version 24H2 vorerst weiterhin nicht auf Systemen ausgerollt, auf denen diese Spiele installiert sind. Microsoft und Ubisoft arbeiten anscheinend zusammen an einem Fix für das Problem. Wann die Spieler hier mit einer Lösung rechnen können, steht aber in den Sternen.