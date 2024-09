Windows 11: Microsoft zwingt euch zu eurem Glück

Der Support für Windows 11 22H2 läuft bald aus. Damit ihr euren Rechner in Zukunft trotzdem weiter sorgenfrei nutzen könnt, greift Microsoft nun zum letzten Mittel: dem Zwangs-Update.

Windows 11: Microsoft updatet automatisch auf 23H2

Am 8. Oktober 2024 ist Schicht im Schacht. An diesem Tag stellt Microsoft den Support für Windows 11 22H2 ein. Das heißt: keine Sicherheits-Updates mehr. Wer nicht mit heruntergelassenen Hosen im Internet unterwegs sein will, sollte daher schleunigst auf die aktuelle Version 23H2 wechseln. Diese wird ein Jahr länger mit Updates versorgt – hier fällt also erst im Herbst 2025 der Support-Hammer.

Anzeige

Weil aber nicht jeder Nutzer daran denkt, rechtzeitig das große Funktions-Update anzustoßen, greift Microsoft euch jetzt unter die Arme – und zwar per Zwangs-Update. In einem Blogeintrag gibt das Unternehmen zu Protokoll, dass man die Aktualisierung entsprechender Systeme automatisch initiieren würde, um dafür zu sorgen, „dass Ihr Gerät weiterhin unterstützt wird und monatliche Updates erhält, die für die Sicherheit und den Zustand des Ökosystems entscheidend sind“ (Quelle: Microsoft).

Das ändert sich mit Windows 11 23H2

Vor gigantischen Änderungen müssen sich Nutzer von Windows 11 22H2 nicht fürchten, wenn sie auf 23H2 wechseln. Die größte Neuerung dürfte die Integration von Microsoft Copilot darstellen – Microsofts KI-Assistent.

Anzeige

Mega-Update für Windows 11: Jetzt kommt die KI ins Spiel!

Ansonsten gibt es seit Windows 11 23H2 eine native Oberfläche für die Verwaltung von Passkeys, der Explorer unterstützt jetzt die Nutzung von Registerkarten, der Taskmanager wurde aufgemotzt und auch die Sprachausgabe wurde etwas verbessert. Es gibt noch zahlreiche weitere Änderungen, die aber nur einen speziellen Nutzerkreis betreffen. Den kompletten Changelog könnt ihr euch bei Microsoft anschauen.

Anzeige

Gut zu wissen: Bald sollte Microsoft auch die nächste Version von Windows 11 für alle Nutzer bereitstellen: 24H2. Vor allem PC-Spieler dürften sich über das nächste Funktion-Update freuen, schließlich bringt es einen ordentlichen Performance-Boost in Spielen.