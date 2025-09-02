Amazon Fire TV (Stick): Cache leeren

Ihr könnt den Cache einer App, die auf dem Fire TV installiert ist, über die Einstellungen leeren. Dabei werden temporäre Daten gelöscht und Fehler möglicherweise behoben. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Cache leeren: So gehts bei Fire TV

Der Cache muss für jede App einzeln geleert werden. Es gibt beim Fire TV keinen allgemeinen Zwischenspeicher, den ihr bereinigen könnt. Geht zum Löschen wie folgt vor:

Drückt auf das Haus-Symbol auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü zu erreichen. Steuert das Zahnrad an. Damit öffnet ihr die Einstellungen. Ruft den Bereich für die „Apps“ auf. Öffnet den Abschnitt „Installierte Apps verwalten“. Sucht hier nach der App, für die ihr den Cache löschen wollt. Wählt die Optionen „Cache löschen“ und optional zusätzlich „Daten löschen“ aus.

Die zwischengespeicherten Daten der App werden nun entfernt. Steuert die entsprechende Anwendung wieder über das Hauptmenü an und untersucht, ob das Problem weiterhin besteht.

Fire TV: Cache und Daten einer App leeren

Im Cache werden Daten einer App zwischengespeichert. Leert ihr den Cache wie oben beschrieben, wird die Anwendung selbst nicht deinstalliert. Sie bleibt also auf dem Fire-TV-Gerät und ihr seid dort weiterhin angemeldet. Beim Löschen der Daten werden der Login und die Einstellungen, die ihr in der App vorgenommen habt, hingegen gelöscht.

Sollte die App immer noch Probleme bereiten, hilft oft auch ein Neustart des Fire-TV-Geräts. Drückt dafür auf den runden, großen Button und die „Play“-Taste auf der Fernbedienung. Haltet beide Tasten gedrückt, bis die Meldung erscheint, dass Fire TV neu gestartet wird. Streikt die App immer noch, solltet ihr sie löschen und wieder neu installieren. Als letztes Mittel hilft es zudem, den FireTV-Stick zurückzusetzen.

App Offload: Automatisch Speicherplatz sparen

Auf vielen Fire-TV-Modellen ist die Funktion „App Offload“ aktiviert. Diese Funktion löscht automatisch Apps, die ihr 60 Tage nicht genutzt habt. Cache und Programmdaten verschwinden, eure Logins und Einstellungen bleiben aber erhalten.

Ausgelagerte Apps erkennt ihr am Wolkensymbol im Menü. Standardmäßig ist die Funktion aktiviert – ihr könnt sie aber unter Einstellungen > Anwendungen > Automatische Entladung jederzeit ausschalten.

Alternativ wählt ihr selbst, welche Apps ausgelagert werden sollen. Geht dazu zu ‚Installierte Anwendungen verwalten‘, markiert die gewünschte App und drückt die Menütaste. Wichtig: Für App Offload braucht ihr eine Internetverbindung.