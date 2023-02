Bitcoins gegen Bargeld? Das ist bei Saturn möglich. In ausgewählten Filialen in Deutschland könnt ihr an einem Automaten Euro-Scheine gegen Krypto-Währungen tauschen.

Bereits 2021 wurden in einigen MediaMärkten in Österreich entsprechende Automaten aufgestellt. 2022 zog man hierzulande nach. Zum Start waren Bitcoins in drei Saturn-Filialen in Deutschland verfügbar, inzwischen wurde das Angebot ausgeweitet. Für das Angebot arbeitet Saturn mit dem Anbieter „Kurant“ zusammen.

Wo gibt es Bitcoins und Ethereum am Automaten bei Saturn?

Seit Anfang Mai 2022 findet man den Krypto-Automaten des Anbieters „Kurant“ an diesen drei Standorten:

Köln, Hohe Straße

Frankfurt, Zeil

Dortmund, City

Anfang 2023 startet das Bitcoin-Angebot zudem in diesen Orten:

Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße

Berlin, Alexanderplatz

München, Neuhauser Straße

Dresden Mickten, Peschelstraße

Mainz, Haifa-Allee

Bevor ihr aber losstürmt, um eine der Filialen zu besuchen, solltet ihr Einiges beachten. So funktioniert der Krypto-Kauf bei Saturn:

Um die Bitcoins am Saturn-Automaten zu kaufen, müsst ihr euch vorab online beim Partneranbieter anmelden.

Wie bei vielen anderen Finanzangelegenheiten, müsst ihr eure Identität per Video-Ident bestätigen.

Zudem benötigt ihr eine Wallet-App auf eurem Handy.

Danach könnt ihr euch zu Saturn begeben. Wählt den Euro-Betrag aus, den ihr für die virtuelle Währung ausgeben wollt.

In der Wallet-App erstellt ihr einen QR-Code .

. Diesen Code scannt ihr am Automaten ein.

ein. Anschließend könnt ihr euer Bargeld in den Automaten schieben , um euer digitales Portemonnaie mit den entsprechenden Bitcoins aufzuladen.

, um euer digitales Portemonnaie mit den entsprechenden Bitcoins aufzuladen. Neben Bitcoins (BTC) kann man auch Ethereum (ETC) kaufen.

Anders als in Österreich kann man an den Automaten in Deutschland Bitcoins nur kaufen, nicht verkaufen. Grund hierfür sind strengere Vorgaben.

Bitcoins gegen Bargeld tauschen

Für den Vorgang fallen Gebühren an. Der aktuelle Bitcoin-Kurs sowie die anfallenden Gebühren werden vor der Transaktion am Automaten angezeigt.

Kurant ist der größte Anbieter für Krypto-Automaten. Derzeit gibt es bereits über 34.000 solcher lokalen Stellen für den Krypto-Kauf. Ein Großteil davon ist in den USA aufgestellt. Die ersten drei Automaten in den Saturn-Filialen sollen ein sechsmonatige Testphase einleiten. Je nachdem, wie gut das Angebot angenommen wird, dürften weitere Automaten in ganz Deutschland folgen.

Habt ihr keine Saturn-Fililale in der Nähe und wollt trotzdem Bitcoins kaufen, könnt ihr eine Krypto-Trading-App wie „Trade Republic“ dafür nutzen.

