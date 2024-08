Dawnguard: Komplettlösung für die Dämmerwacht

In dem Skyrim-DLC „Dawnguard“ nehmt ihr mit der Dämmerwacht den Kampf gegen einen mächtigen Vampirfürsten auf – oder werdet selbst zu einem. Ihr könnt euch entscheiden, welche Seite euch mehr zusagt. In dieser Komplettlösung behandeln wir die Seite der Dämmerwacht.

In folgendem wird hierbei nur die Hauptquest der Dämmerwacht behandelt. Jedes Gegnervorkommen wird nicht genannt, um das Ganze nicht zu unübersichtlich zu gestalten. Lediglich vereinzelte Gegner und Bosse werden aufgeführt. Gespielt wurde die Lösung auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Wer eine größere Herausforderung sucht und die Schwierigkeit höher stellt, muss ganz klar mit entsprechend stärkeren Gegnern rechnen.

Die Dämmerwacht – DLC starten

Nachdem ihr den DLC heruntergeladen habt, begebt euch nach Falkenring. Die Stadt befindet sich links unten auf der Karte und hat das Symbol eines Hirschkopfs. Kaum dort angekommen, lauft in Richtung Wirtshaus „Totmannstrunk“. Davor wird euch Durak ansprechen, welcher schon starke Züge eines Werwolfs aufweist. Dieser berichtet euch von einem Angriff der Vampire. Ebenso, dass deswegen die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen wurde.



Fragt Durak wo ihr Unterschreiben sollt und er verweist euch direkt zur Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, rechts unten auf der Karte.

Der Dämmerwacht beitreten

Bevor ihr aber die Festung Dämmerwacht erreicht, müsst ihr euch durch den Canyon der Morgendämmerung begeben. Dort trefft ihr Unterwegs auf Agmaer, einen weiteren Anwärter für die Dämmerwacht. Dieser Angsthase schließt sich euch auf dem weiteren Weg an. Sobald ihr die Festung entdeckt habt, begegnet euch auch Durak erneut. Dieser übt gerade mit einer Armbrust. Sprecht ihn an, womit er da schießt und ihr erhaltet von ihm sowohl eine Armbrust, als auch 45 Stahlbolzen.



Betretet danach die Festung, wo ihr eine Unterhaltung zwischen Isran und Tolan mitverfolgt. Danach tritt Isran zu euch vor und fragt, was ihr hier wollt. Antwortet ihm, dass ihr der Dämmerwacht beitreten wollt. Daraufhin werdet ihr Willkommen geheißen und erhaltet gleich einen Auftrag, um Tolan und den Wächtern zu helfen.

Erwachen

Schaut euch erst noch in der Festung um, ob ihr was Nützliches finden könnt und begebt euch dann zur Trübhöhlengruft. Dort sollt ihr herausfinden, wonach die Vampire gesucht haben. Im Inneren der Gruft könnt ihr ein Gespräch von zwei Vampiren mithören. Tötet danach die Vampire und lauft zur rechten Seite in den Turm. Betätigt oberhalb der Treppe die Kette und geht dann wieder hinunter, durch das sich nun geöffnete Tor.



Folgt dem unterirdischen Flusslauf nach links und achtet dabei auf die Skelette und den Vampir. Öffnet das dortige Tor auf der linken Seite mit dem Hebel rechts daneben. Im Raum dahinter geht es dann rechts die Treppe hinunter.

Vier Wege, drei Sackgassen

Hier trefft ihr als Neuzugang zu den bisherigen Gegnern auf einen Todeshund. Zudem entdeckt ihr vier Gittertore, welche ihr mit der Kette daneben öffnen könnt. Doch nur ein Gittertor führt euch weiter. Was sich hinter den anderen befindet, seht ihr hier:

Rechts: Draugrwicht

Geradeaus: 2 Tränke

1. Links: Verschlossene Meister-Truhe

2. Links: Durchgang

Hinter dem Durchgang führt euch der Weg durch eine Höhle hindurch, die vor einem großen Gittertor endet. Hinter diesem befindet sich ein Vampirmeister. Links neben dem Gittertor findet ihr den Hebel, um es zu öffnen. Tötet den Vampirmeister und geht geradeaus zu der hinteren Tür. Diese führt euch in die Dämmerhöhlenkaverne.