Fallout: Komplettlösung zu Teil 1 der Reihe

Ihr habt euch dafür entschieden, Fallout 1 zu spielen? Eine gute Entscheidung, denn der erste Teil der Fallout-Reihe ist schon ein Retro-Zuckerschlecken. Mit unserer Komplettlösung führen wir euch durch das Spiel und wünschen euch viel Spaß.

Vault 13: Höhleneingang

Euer Abenteuer beginnt vor einem Bunkereingang, dem Vault 13, und ihr habt den Auftrag, einen Steuerungschip zu finden. Für die Bewältigung dieser Aufgabe stehen euch 120 Tage zur Verfügung. Neben euch liegt eine Leiche, die ihr näher untersuchen solltet – nehmt ihre Gegenstände an euch. Eventuell greifen euch hier auch schon die ersten Gegner in Form von Ratten an, die jedoch noch relativ leicht zu besiegen sind.

Öffnet das Inventar und packt ein Schwert in die Hand. Später müsst ihr dann auch eine bessere Rüstung kaufen und diese ebenfalls anziehen. In dieser Gegend erwarten euch mehrere Ratten, die ihr allesamt erledigen solltet, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Ferner werdet ihr auch mal verletzt werden. Das ist allerdings nicht schlecht, denn auf diesem Wege könnt ihr eure Erste Hilfe- und Arztfähigkeiten steigern.

Nachdem ihr alle Monster besiegt habt, verlasst diesen Abschnitt nach Südwesten und tretet dort am Ende des Pfades auf den helleren Abschnitt. Beachtet, dass die dunkelbraunen gepunkteten Felder immer auf die Landkarte und die grün gepunkteten Felder immer zum nächsten Bereich des jeweiligen Abschnittes führen.

Folgt diesem nach links bis auf den dunkelbraunen Boden und landet danach automatisch auf der Landkarte. Von hier aus lassen sich die verschiedenen Orte ansteuern. Beachtet auf der rechten Seite der Karte eine Leiste mit roten Knöpfen und Ortsangaben. Da ihr im Vault 13 angefangen habt, steuert nun Vault 15 an – dazu müsst ihr einfach den daneben befindlichen roten Knopf drücken. Im Laufe des Spieles tauchen immer neue Orte auf, die ihr besuchen könnt.

Ihr wandert über die Weltkarte und stoßt nach 5 Feldern auf einen grünen Kreis – klickt diesen an. Es erscheint das Wort "Unbekannt" über dem Dreieck. Steuert unbekannt an und landet so vor den Toren einer Stadt: Shady Sands. Öffnet euer Inventar, steckt die Waffen in den Rucksack und betretet die Stadt. Solltet ihr die Waffe nicht weggesteckt haben, unterhalten sich manche Leute nicht mit euch.

Ian als Begleiter gewinnen

Bemerkt rechts neben dem Tor zur Stadt den Anführer der Wachen Seth, den ihr noch nicht ansprecht. Macht euch stattdessen erstmal auf, dem rechten Gebäude einen Besuch abzustatten.

Darin trefft ihr auf einen Mann in blauer Hose namens Ian, mit dem ihr ein paar Worte wechseln solltet. Sagt ihm schließlich, dass er euch begleiten soll. Sollte dies nicht auf Anhieb gelingen, sprecht ihn öfter an und ihr habt den ersten Begleiter an eurer Seite.

Sucht danach das Haus im Südosten auf, redet im Innern mit dem Mann in der Kutte (Aradesh) und er verweist euch an Raszlo. Verlasst dieses Gebäude wieder und sucht das gegenüber liegende Haus auf. Wechselt im Innern ein Wörtchen mit Raszlo und erfahrt von den Problemen, die der Mann mit Skorpionen hat und dass er dringend ein Gegengift benötigt. Kehrt zurück zu Seth, dem Mann am Stadttor und redet mit ihm. Wählt folgende Gesprächsoptionen:

Informationen …

Erzähl mir was …

Erzähl mir was über Radscorpions …

Bring mich zu den Höhlen …

Gegengift und Skorpionschwänze bekommen

Ihr erhaltet den Auftrag, ein Gegengift zu besorgen und macht euch automatisch auf den Weg in die besagten Höhlen (JA): Shady-Sands-Höhlen. Seid ihr dort angekommen, müsst ihr euch daran machen, alle hier befindlichen Skorpione zu töten.

Macht euch also auf nach Osten und Süden, wo ihr auf die Biester trefft und vergesst nicht, euch wiederzubewaffnen. Ihr solltet insgesamt 9 Skorpione killen. Sie sind sehr schnell und können euch vergiften – siehe Gegengift in Shady Sands. Lauft möglichst vor den Skorpionen weg und lasst sie euch verfolgen, dann schlagt erst zu. Bewaffnet euch mit dem Messer und der Pistole. Die meiste Arbeit übernimmt sowieso Ian, da er mehr Aktionspunkte hat als ihr und stärker ist.

Die Leichen der Skorpione solltet ihr untersuchen, um so in den Besitz der gesuchten Skorpionschwänze zu gelangen. Solltet ihr sehr angeschlagen sein, kehrt zurück nach Shady Sands und lasst euch dort heilen. Habt ihr eure Aufgabe in der Höhle erledigt, kehrt zurück nach Shady Sands und sprecht dort mit Seth, um seinen Dank abzuholen.

Handelt dann mit dem Mann, indem ihr im Gesprächsmenü auf die Taste "Handeln" klickt und bietet ihm im Austausch gegen ein Seil zwei Skorpionschwänze. Das erhaltene Seil benötigt ihr später. Nun könnt ihr Raszlo, den Heiler, aufsuchen und diesem die Skorpionschwänze anbieten. Im Austausch dafür erhaltet ihr ein Gegengift oder Geld.

Vault 15 finden und betreten

Nehmt euch auf jeden Fall ein paar Gegengifte mit. Im hinteren Bereich dieses Hauses öffnet ihr dann den Vorhang und findet dahinter auf dem Boden liegend einen Verletzten, den ihr ansprecht. Überlasst ihm eines der erhaltenen Gegengifte, um ein paar Erfahrungspunkte zu kassieren. Nun macht ihr euch über die Landkarte auf den Weg zum nächsten Punkt, Vault 15. Solltet ihr in der Wüste bei mehreren Männern landen, geht einfach zurück auf die Landkarte und klickt dort ein weiteres Mal auf Vault 15.

Ihr reist dann zu einem grünen Dreieck, das auch mit Vault 15 ausgeschildert ist – steuert diesen Punkt an. Auf dem erscheinenden Plan des Vaults, klickt ihr das einzige grüne Dreieck an und landet somit am Wüsteneingang. Dort angekommen, steuert die Hütte links oberhalb an und betretet sie. Im Innern dieser Hütte befindet sich ein Loch im Boden. Steigt über die Leiter in diesem Loch nach unten (mit rechter Maustaste anklicken) und steigt im unteren Bereich hinunter in das erste Level.