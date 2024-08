Final Fantasy X-2: Komplettlösung & Lösungsbuch (PDF)

In unserer Komplettlösung zu Final Fantasy X-2 führen wir euch durch alle Kapitel des Rollenspiels und geben wertvolle Hilfestellungen. An dieser Stelle findet ihr zudem den Link zum kompletten Lösungsbuch als PDF.

Lösung für FFX-2 (Lösungsbuch-PDF)

Final Fantasy X-2 ist vor über 20 Jahren erschienen. Weil so viel Zeit vergangen ist, könnt ihr inzwischen das offizielle Lösungsbuch von Piggyback komplett und kostenlos nutzen, wenn ihr dem Link folgt.

Zusätzlich könnt ihr auch unsere Lösung hier auf GIGA nutzen. Zur Vorbereitung schaut ihr dabei am besten in unsere Tipps und Tricks sowie dem Guide zur ultimativen Ausrüstung. Anschließend legen wir los mit Kapitel 1 von FFX-2.

Kapitel 1: Luca

Nach einer kurzen Eröffnungssequenz, in der die Heldinnen des Spiels gezeigt werden, spielt ihr Rikku und Paine und bestreitet euer erstes Gefecht. Greift die 3 Gegner mit dem Befehl Angriff an, um diese zu besiegen. Nachdem diese besiegt sind, werdet ihr nach ein paar Schritten wieder angegriffen. Besiegt diese Gegner ebenfalls mit dem Befehl Angriff. Wenn ihr am Pier 2 angekommen seid, könnt ihr euch von einem dort kauernden Wesen heilen lassen. Beim Erreichen von Pier 3 werdet ihr von dem Duo Logos und Ormi überrascht.

Ihr müsst in die Quartiere und euch mit Mr. Schank unterhalten. Anschließend geht es zurück zur Brücke. Es geht weiter mit der Mission: Auf geht's, Späro-Hunter! Folgt dem einzig möglichen Weg bis hin zu einer Steinplatte. An einer Wand befindet sich ein Schalter. Sobald ihr diesen drückt, setzt sich die Platte in Bewegung. Nach einiger Zeit trefft ihr wieder auf Ormi, Leblanc und Logos. Konzentriert eure Angriffe zunächst auf Leblanc, da sie ihre Mitstreiter verstärkt.

Nach dem Kampf beginnt eine Mission, in der ihr innerhalb von 6 Minuten am Gipfel ankommen müssen. Lauft so schnell wie möglich und flüchtet aus Kämpfen. Springt am Ende des unteren Plateaus auf eine Säule um höher zu gelangen. Sollte der Countdown bis dahin noch nicht abgelaufen sein, seht ihr die Leblanc-Bande in einer misslichen Situation, könnt allerdings das Item Muskelgürtel aus einer Kiste nehmen.

Anschließend geht es weiter in die Kuppel und zu einem weiteren Boss-Kampf gegen die Borisspinne. Nach dem Gefecht verlasst ihr die Halle und kehrt auf die Celsius zurück. Redet mit Shinra um den Kostüm-Späroiden „Schwarzmagier“ zu erhalten. Nun habt ihr die Möglichkeit zwischen den aktiven Verbindungen Besaid und Zanarkand oder den optionalen Zielen zu wählen.

Nach einer kurzen Sequenz tritt nun auch Yuna eurem Team bei und es folgen 2 Kämpfe. Wenn ihr erfolgreich wart, erhalten eure Heldinnen EXP, Gil und Gegenstände aus den bisherigen Kämpfen. Danach findet ihr euch auf der Celsius wieder. An Bord der Celsius müsst ihr zunächst Shinra ansprechen, der rechts an den Monitoren sitzt. Sprecht anschließend mit Brüderchen und Kumpelchen. Auf dem Weg zum Lift kommt ihr an einem Speicher-Späroiden vorbei, der euch heilt und euch die Möglichkeit bietet euren Spielstand zu sichern.

Besaid

Geht zunächst nach unten. Ihr erreicht das Dorf Besaid, in dem sich ein Laden befindet, in dem ihr neue Ausrüstung kaufen könnt. Sucht Lulu auf, die sich im mittleren Haus auf der rechten Seite befindet. Übernachtet bei ihr. Am nächsten Morgen seht ihr Lulu vor ihrer Haustür stehen.

Sie berichtet euch das Wakka verschwunden ist. Bietet ihr eure Hilfe an und die Mission „Findet Wakka“ beginnt. Die anderen Dorfbewohner erzählen das ihr 4 Ziffern benötigt um die Tür zu öffnen. Die Ziffern befinden sich:

Am Monument auf der Anhöhe An der zerstörten Säule, auf dem Ruinenpfad Am unteren Ende des Strandes auf einem Hügel In der Ruine oberhalb der 2 Kinder am Strand

Das Portal der Höhle findet ihr an der Kreuzung zum Strand/ Richtung Dorf. Stellt den Code ein und betretet die Höhle. Anfangs könnt ihr nur nach Links gehen. Kämpft euch zum Speicherpunkt und es kommt zu einem Kampf gegen den Flammendrachen.

Wenn ihr siegt, erhaltet ihr den Weißmagier-Kostümspäroiden. Kehrt zu Wakka zurück, der am Eingang der Höhle wartet um die Mission zu beenden.

Zanarkand

Sobald ihr in Zanarkand angekommen seid, startet die Mission „Findet den Super-Späro“. Biegt nach links in Richtung Yevon Dom ab.

Am Ende der Straße trefft ihr eine Gruppe von Kindern, denen ihr beliebig antworten könnt. Wenn ihr weiter geht, kommt ihr zu 2 Sklaven und einer Gehilfin, die am Wegesrand herumstehen. Nach diesen Begegnungen kommt es zu einem kurzen Gefecht. Im Zentrum der Halle benutzt ihr den Aufzug um nach unten zu gelangen.

Speichert den Spielstand und betretet den schmalen Gang. Ihr trefft Cid wieder, mit dem ihr euch unterhaltet. Geht weiter zu Yunalescas Reich. Ihr werdet nun etwas gefragt. Antwortet ihr mit „Sind sie das Isaah?“ bekommt ihr eine neue Kostümpalette. Geht zum Ende der Schatzkammer, um den Gegner Schatzgardist herauszufordern. Nach dem Sieg geht es ohne Pause nach Killika.

Killika

Im Wohnbezirk angekommen, geht die Treppen hinauf und lauscht der Rede von Nooj. Die nächste Mission beginnt. Geht im Hain die Wege ab, bis ihr zu einer Treppe gelangt. Auf dem Weg hinauf werdet ihr von Wachen angegriffen, es sei denn ihr beantwortet ihre Fragen richtig.

Dazu müsst ihr diese zählen.

Bei einer ungeraden Anzahl heißt das Passwort: Kletteraffe

bei einer geraden: Baumaffe

Nun kommt es zu einem Kampf gegen den Roboter Typ Zero. Sobald das Wesen erledigt ist, habt ihr die Mission und das 1. Kapitel gemeistert.