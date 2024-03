iPhone: Doppelte Fotos löschen & aufräumen

Mit der Zeit wächst die Bildersammlung auf dem iPhone an und verstopft oft den Speicher. Vor allem sehr ähnliche Fotos und Bilder, die man zum Beispiel bei WhatsApp empfängt, verstopfen oft den Speicherplatz. Um ohne große Sucherei wieder Platz zu machen, kann man auf dem iPhone und auch am iPad schnell doppelte Bilder finden und löschen lassen.

So erspart ihr euch, Tausende von Bildern in der Foto-Sammlung durchzuforsten und könnt auf einen Schlag doppelte oder sehr ähnliche Aufnahmen identifizieren und gleich löschen. Lange Zeit benötigte man eine zusätzliche App, um Duplikate zu identifizieren. Seit iOS 16 und iPadOS 16 kann man direkt in der Fotos-App doppelte Fotos und Videos finden und aufräumen.

Doppelte Fotos löschen am iPhone und iPad

Seit der iOS-Aktualisierung im Herbst 2022 ist es iPhones möglich, direkt in der Fotos-App schnell doppelte Bilder ausfindig zu machen und aufzuräumen. Dafür scannt das iPhone die gespeicherten Bilder automatisch. So findet ihr die Duplikate:

Öffnet die Fotos-App auf dem iPhone oder iPad. Steuert den Bereich für die „Alben“ an. Ruft den Abschnitt „Sonstige“ auf. Hier werden direkt die „Duplikate“ angezeigt. Mit der Option „Zusammenführen“ könnt ihr die doppelten Bilder vereinen und Speicherplatz sparen.

Werden sehr ähnliche Aufnahmen gefunden, sind diese Inhalte in einem separaten Bereich sichtbar. Dort bekommt ihr den Vorschlag, das Foto in der besten Qualität zu behalten, während die anderen Duplikate gelöscht werden. Zusatzinformationen wie Favoritenangaben und Bildunterschriften werden von den gelöschten Bildern übernommen. Falls ihr den Ordner „Duplikate“ nicht seht, habt ihr keine Dopplungen in euren Foto-Alben.

Wie findet man doppelte Bilder auf dem iPhone?

Habt ihr kein iOS 16, klappt das auch mit einer zusätzlichen App. Dafür eignet sich zum Beispiel die Anwendung „Photo Cleaner – Fotoreiniger“.

Photo Cleaner - Fotoreiniger Jinpyo Hong

Der Helfer findet nicht nur identische Bilder, sondern auch Fotos, die sich sehr ähnlich sind. So könnt ihr schnell auf dem iPhone aufräumen und euch von mehrfachen Aufnahmen einer bestimmten Situation einfach trennen. So funktioniert es:

Installiert und startet die App „Photo Cleaner“. Gewährt der App den Zugriff auf eure Foto-Sammlung im iOS-Speicher. Lasst die Apps die Fotos auf eurem Apple-Smartphone durchsuchen. Ihr findet in der Übersicht den Bereich „Automatische Suche“. Hier könnt ihr euch sowohl „Doppelte“ als auch „Ähnliche“ Bilder anzeigen lassen. Markiert die Aufnahmen, die ihr nicht mehr benötigt, um sie zu löschen.

„Photo Cleaner“ bietet viele weitere nützliche Funktionen, um die Bildersammlung auf dem iOS-Gerät zu verwalten. So lassen sich hiermit auch Bilder komprimieren oder Fotos nach bestimmten Filtern sortieren. Um dauerhaft Ordnung zu behalten, könnt ihr doppelte Aufnahmen auch über ein Widget verwalten. Beachtet aber, dass die App nur in den ersten drei Tagen nach dem Download kostenlos ist. Danach benötigt ihr einen kostenpflichtigen Zugang, um auf alle Funktionen zuzugreifen.

Eine starke und beliebte Alternative ist „Gemini Photos“. Auch hier bekommt ihr nützliche Funktionen, in denen ihr zum Beispiel aus einem Set von sehr ähnlichen Fotos die schönste Aufnahme behalten und den Rest schnell löschen könnt.

CleanMy®Phone: Reiniger MacPaw Way Ltd

Die App hilft euch zudem, weitere unnötige Bilder zu finden, etwa Screenshots oder Fotos mit abfotografiertem Text. Auch „Gemini Photos“ lässt sich in den ersten drei Tagen gratis testen. Danach muss ein kostenpflichtiges Abonnement gebucht werden.

Stellt ihr nach einiger Zeit fest, dass euch wichtige Bilder fehlen, erklären wir euch, wie sich gelöschte Fotos am iPhone wiederherstellen lassen:

