Lieferando ist eigentlich dafür bekannt, Essen von Restaurants aller Art vor die Haustür zu liefern. Das Sortiment des Bringdienstes wird jedoch erweitert. Nun liefern die Fahrradkuriere auch Bestellungen von Mediamarkt bis nach Hause.

Der neue Service ist im Mai 2023 gestartet. Zum Auftakt wird die Kooperation in ausgewählten Berliner Filialen angeboten.

Lieferando bringt Mediamarkt-Bestellung an die Haustür: So funktioniert es

Die Lieferung der Mediamark-Produkte durch Lieferando soll innerhalb von 35 Minuten und auch außerhalb der Filial-Öffnungszeiten zwischen 8:00 Uhr und 23:45 Uhr erfolgen. Wer also bei seinem Hauptstadtbesuch sein Handy-Ladekabel vergessen hat oder im Büro einen USB-Stick benötigt, kann die Elektro-Artikel schnell angeliefert bekommen. So funktioniert es:

Steuert die „Speisekarte“ für die Mediamarkt-Filiale im Webangebot oder der App von Lieferando an. Sucht euch hier das benötigte Produkt heraus und legt es in den Warenkorb. Führt die Bestellung wie gewohnt mit eurem Lieferando-Konto durch. Wartet auf den Fahrradkurier, der euch die Elektro-Ware bis an die Haustür bringt.

Die Lieferung erfolgt aus Lieferando-eigenen Lagern. Die Elektro-Produkte können also nicht zusammen mit bei Lieferando bestelltem Essen zur Tür gebracht werden. Zum Start ist der Service auf das Gebiet innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings begrenzt.

Mediamarkt & Lieferando: Technik-Produkt bestellen und in 35 Minuten bekommen

Beachtet, dass die Lieferando-Lieferung nicht für alle Produkte aus dem Mediamarkt-Sortiment verfügbar ist. Zum Start werden unter anderem Artikel aus diesen Produktgruppen per Fahrradkurier gebracht:

Handy-Zubehör wie Ladegeräte oder Powerbanks

wie Ladegeräte oder Powerbanks Computer-Zubehör wie USB-Sticks und Tastaturen

wie USB-Sticks und Tastaturen Audio-Zubehör wie Kopfhörer

wie Kopfhörer Haushalts-Elektronik wie LED-Lampen und Batterien

wie LED-Lampen und Batterien Home-Entertainment-Produkte wie Streaming-Sticks

wie Streaming-Sticks Pflegeprodukte wie Elektrorasierer und Haartrockner

Die Preise orientieren sich an den Preisen im Online-Shop von Mediamarkt. Eine zusätzliche Liefergebühr soll nicht anfallen. Der Start in Berlin ist eine Testphase für die Kooperation von Mediamarkt und Lieferando. Für die Zukunft soll sowohl die Produktpalette als auch die Anzahl der teilnehmenden Filialen und Städte erweitert werden. So spart man sich bald möglicherweise den Anfahrtsweg bis zum nächsten Mediamarkt-Laden im Ort und die tagelange Lieferzeit nach einer Online-Bestellung.

