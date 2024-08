Luigi's Mansion 2: Lösung für alle Level

Mit unserer Komplettlösung für Luigi's Mansion 2 (2013) und das HD-Remaster (2024) müsst ihr keine Angst mehr vor Gespenstern haben. Wir zeigen euch die Schwachstellen jedes ulkigen Gegners, decken geheime Verstecke auf und lösen alle Rätsel, auf die ihr im Laufe des Spiels treffen werdet. Wer braucht da noch Mario?

A: Gruselvilla, A-1: Schreckweg 09/15

Nachdem ihr vor die Gruselvilla getelevoxelt wurdet, betretet ihr erst einmal den Garten und macht euch mit der grundlegenden Steuerung vertraut. Wenn ihr durch das Fenster auf der Veranda späht, seht ihr, dass zwei Grünlinge das Stroboskop aus dem Auto geholt haben – der Schreckweg 09/15 muss also noch dort drin sein. Bevor ihr die Villa betreten könnt, müsst ihr der Maus den Schlüssel abnehmen. Ihr rennt ihr einfach im Garten hinterher und kommt so ohne Probleme an den Öffner.

Anschließend begebt ihr euch in die Villa und vom Eingangsbereich aus geht es in die linke Tür zur Garage. Dort steht das Auto, das ihr schon durch das Fenster erblickt habt. Geht hin, drückt X und nehmt den Schreckweg 09/15 an euch. Links vom Auto seht ihr ein Tuch, das über einer Schatztruhe liegt. Saugt das Tuch ein, öffnet die Truhe und nehmt den Schlüssel. Saugt den Sand vor der Tür weg und geht vom Eingangsbereich aus nach rechts.

Dort befindet sich unter einem Tuch eine zweite Tür; saugt das Tuch auf und geht hindurch in einen neuen Raum. Schaut ihr nach oben, seht ihr einen weiteren Schlüssel, der auf dem Ventilator liegt. Richtet den Schreckweg auf den Ventilator und wartet, bis der Schlüssel herunterfällt. Die Tür rechts braucht ihr nicht zu beachten, da ihr dort ohnehin noch nicht durchkommt. Im Schrank auf der hinteren Seite könnt ihr zusätzlich noch einen goldenen Knochen einsammelt, der euch ein zweites Leben beschert.

Geht nun vom Eingangsbereich aus in die zuvor verschlossene hintere Tür und durchquert den Saal mit den Ritterstatuen. Um nicht von ihren Angriffen getroffen zu werden, sprintet einfach geradeaus durch. Öffnet die Tür mit dem zweiten Schlüssel. Ihr seht, dass die Geister das Stroboskop auf dem Deckenventilator versteckt haben – rennt die Treppe hoch, dreht den Ventilator nach unten, flitzt wieder runter und sammelt die Lampe ein.

Mit der Lampe könnt ihr nun die rechte Tür öffnen. Setzt euch im Ankleideraum auf die Toilette, sodass ihr ins Badezimmer gelangt. Dort saugt ihr den Duschvorhang ein, hinter dem sich ein Grünling duscht. Der Geist wird sich wieder in den anderen Raum verziehen; wechselt wieder die Zimmerseite und saugt ihn zusammen mit einem zweiten ein. Wieder im Foyer angekommen saugt ihr die Grünlinge ein und habt die Mission erfolgreich beendet.

Den Buu Huu könnt ihr erst erwischen, nachdem ihr in einem späteren Kapitel die Düsterlampe erhalten habt. Ihr findet ihn dann in der Garage. Rechts vom Auto könnt ihr ein großes Rad mit der Lampe entdecken, welches dann den Geist offenbart.