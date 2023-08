Neue SIM-Karte erkannt, aber kein Netz – was tun?

Damit ihr euer Smartphone im mobilen Datennetz nutzen könnt, muss die SIM-Karte eingerichtet werden. Was kann man tun, wenn die Karte nach dem Einlegen zwar erkannt wird, aber kein Netz empfangen wird?

Es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum die neue SIM-Karte kein Netz empfangen will. Mit den folgenden Tipps lassen sich Probleme oft schnell beheben.

Neue SIM-Karte erkannt, aber kein Netz – Lösungen

Bevor ihr euch an eine intensive Fehlersuche macht, startet das Smartphone neu oder wechselt kurz in den Flugmodus und versucht dann die Verbindung wieder neu herzustellen. Oft können Netzprobleme so bereits behoben werden. Ist euer mobiles Gerät immer noch offline, überprüft Folgendes:

Möglicherweise steckt die SIM-Karte einfach nicht richtig im Gerät. Nehmt sie also heraus und steckt sie erneut in das Smartphone hinein.

Stellt dabei sicher, dass die Karte nicht von Staub, Sand oder anderem Schmutz bedeckt ist. Reinigt sie gegebenenfalls vorsichtig.

bedeckt ist. Reinigt sie gegebenenfalls vorsichtig. Gegebenenfalls liegen falsche APN-Einstellungen am Gerät vor. Normalerweise wird diese Einstellung automatisch eingerichtet, sobald ihr die neue SIM-Karte in das Gerät steckt. Möglicherweise müsst ihr kurz warten. Die richtigen Einträge werden meist per SMS zugesendet und automatisch eingerichtet.

Passiert das nicht, nehmt die Einstellung manuell vor. Wie das genau funktioniert und was ihr für euren Mobilfunkanbieter dort eintragen müsst, erfahrt ihr hier: APN-Einstellungen – mobiles Internet einrichten.

An anderer Stelle helfen wir euch, wenn die SIM-Karte gar nicht erst vom Smartphone erkannt wird:

Nutzt ihr ein Dual-SIM-Gerät, stellt sicher, dass die richtige SIM-Karte ausgewählt ist.

Habt ihr selbständig eine Firmware installiert, ist gegebenenfalls hier etwas schiefgelaufen. Manche Firmwares sind für Smartphones entwickelt worden, die nicht für den deutschen Markt gedacht sind. Dementsprechend wird das Modem nicht erkannt. Stellt daher sicher, dass ihr die korrekte Firmware für euer Gerät installiert habt.

Bei manchen Mobilfunktarifen wird die Surf-Geschwindigkeit nicht gedrosselt, wenn man das inkludierte Datenvolumen verbraucht hat, sondern das mobile Internet komplett deaktiviert . Stellt also sicher, ob das auf euren Tarif zutrifft und ihr möglicherweise alle verfügbaren Gigabyte bereits versurft habt.

. Stellt also sicher, ob das auf euren Tarif zutrifft und ihr möglicherweise alle verfügbaren Gigabyte bereits versurft habt. In den Netzeinstellungen des Smartphones lässt sich auswählen, auf welches Netz das Smartphone zugreifen will. Möglicherweise ist hier ausschließlich 5G ausgewählt, euer Tarif dafür aber gar nicht freigeschaltet. Ändert die Option oder gebt an, dass das Netz automatisch ausgewählt werden soll.

Lest auch, was man tun kann, wenn die Meldung „SIM-Karte nicht zulässig“ auf dem Bildschirm erscheint.

Kein Netz, obwohl die SIM-Karte erkannt wird

Habt ihr immer noch keinen Empfang mit der neuen SIM-Karte, wurde sie gegebenenfalls noch nicht freigeschaltet. Eventuell liegt der Startpunkt für den Mobilfunkvertrag noch in der Zukunft. Überprüft in den Vertragsunterlagen, ab wann sie funktionsfähig sein sollte.

An manchen Tagen haben die Mobilfunkanbieter auch größere Störungen. Dann liegt das Netzproblem gar nicht an eurer SIM-Karte oder dem Smartphone, sondern am Betreiber. Auf Seiten wie allestörungen.de könnt ihr überprüfen, ob aktuelle Probleme bekannt sind. Alternativ überprüft ihr die sozialen Kanäle eures Providers. Vielleicht gibt es auch nur an eurer aktuellen Position kein Netz. Verlasst das mögliche Funkloch also und überprüft, ob sich der Empfang verbessert.

Falls keine Störung vorliegt und die SIM-Karte immer noch nicht funktioniert, ist sie vielleicht defekt oder es müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden. Kontaktiert euren Mobilfunkanbieter, um weitere Hilfe zu erhalten. Auch ein defektes Smartphone kann dafür verantwortlich sein, dass die SIM-Karte nicht richtig erkannt wird und sich das Gerät nicht im Netz einwählen will.

