Once Human: "Ein Familienerbe" Quest-Lösung

Für die Weltaufgabe „Ein Familienerbe“ in Once Human müsst ihr ein Würfel-Rätsel lösen und dann mithilfe der Schatzkarte des Rosettta-Offiziers einen Schatz finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Quest-Lösung, falls ihr Probleme dabei habt.

Weltaufgabe „Ein Familienerbe“ starten

Diese Quest könnt ihr starten, indem ihr Mae's altes Haus im Ort Evergreen betretet. Wenn ihr euch dem Haus nähert, wird die Weltaufgabe „Ein Familienerbe“ gestartet. Erledigt die Feinde im Haus und sammelt die markierten Tagebucheinträge von Mae im Haus ein.

Bauklötze-Rätsel lösen

Nahe der Küche liegen drei Bauklötze am Boden. Mit diesen könnt ihr interagieren und sie rotieren lassen. Ihr müsst sie so verschieben, dass sie die richtige Code-Reihenfolge zeigen. Die richtige Lösung lautet dabei „U - 6 - D“.

Habt ihr alles richtig gemacht, spawnt neben den Würfeln eine Kiste, aus der ihr Rosettas Schatzkarte erbeuten könnt. Schaut sie euch daraufhin im Inventar an. Ihr müsst nun den Ort finden, der auf der Karte markiert wurde.

Schatz-Fundort

Auf der Schatzkarte ist das Forschungsinstitut für alternative Realitäten in der Region „Rote Sande“ markiert. Dies ist ein Level-49-Gebiet, bereitet euch also entsprechend vor, bevor ihr euch hier hin wagt.

Der Schatz befindet sich beim Forschungsinstitut für alternative Realitäten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beim Institut angekommen, müsst ihr das Hauptgebäude mit dem Spaltanker betreten. Im nördlichen Teil des Gebäudes findet ihr den gesuchten Rosetta-Safe in den oberen Stockwerken im nordöstlichsten Laborraum.

Der Schatz befindet sich in einem der Räume des Spaltankers (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Beute des Schatzes sieht wie folgt aus:

1800 Energieverbindung

4800 EP

105 Kampfpass-EP

15 Stellare Planula

1 Kortex Lvl. 3

Dies ist übrigens nicht die einzige Schatzsuche in Once Human. An anderer Stelle zeigen wir euch auch , wie ihr die Quest „Dem Wahn verfallen“ und die Schatzkarte der Kultisten löst.

