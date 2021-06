Im Juni habt ihr dank der Team GO Rocket-Spezialforschung „Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“ die Chance auf ein Crypto-Ho-Oh in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Schritte der Spezialforschung und welche Belohnungen ihr erhaltet.

Start und Ende der Spezialforschung „Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“

Die Spezialforschung „Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“ ist nur im Zeitraum vom 17. Juni bis 1. September 2021 verfügbar – allerdings auch kostenlos für alle Spieler. In dieser Zeit müsst ihr alle sechs Schritte bewältigen und das Crypto-Ho-Oh aus den Fängen von Giovanni retten. Wie ihr euch das sicherlich denken könnt, drehen sich viele Herausforderungen um das Team GO Rocket-Team und deren Crypto-Pokémon. Nachfolgend listen wir euch alle Schritte, Begegnungen und Belohnungen von „Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“ auf.

„Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“: Schritt 1 von 6

Herausforderungen Belohnungen Fangt 10 Pokémon. Begegnung mit einem Teddiursa Dreht 3 PokéStops oder Arenen. 1x Sonnenstein Erlöst 1 Crypto-Pokémon. 15x Pokéball

Den ersten Schritt der Spezialforschung werdet ihr schnell und einfach abgeschlossen haben, insofern sich ein PokéStop oder eine Arena in eurer Nähe befindet. Als Belohnung für den Abschluss des ersten von sechs Schritten erhaltet ihr 1.500 Erfahrungspunkte, 500 Sternenstaub und eine Begegnung mit einem Duflor. Wieder wird deutlich, dass es sich lohnt, ein paar Crypto-Pokémon in der Sammlung zu behalten, um sie in Spezialforschungen wie dieser hier erlösen zu können.

„Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“: Schritt 2 von 6

Herausforderungen Belohnungen Besiegt 5 Rocket-Rüpel. 5x Hypertrank Fangt 5 Crypto-Pokémon. 5x Beleber Erlöst 3 Crypto-Pokémon. 15x Superball

Schafft ihr Schritt 2 von 6, erhaltet ihr dafür 2.000 EP, 500 Sternenstaub und eine Begegnung mit einem Xatu.

„Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“: Schritt 3 von 6

Herausforderungen Belohnungen Nutzt 3 effektive Lade-Attacken in Arenakämpfen. 1x Sofort-TM Kämpft in der Superliga gegen einen anderen Trainer. 1x Lade-TM Erlöst 5 Crypto-Pokémon. 15x Hyperball

In Schritt 3 von 6 in „Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“ müsst ihr euch in Arenakämpfe wagen. Schafft ihr die Herausforderungen, erhaltet ihr diese Belohnungen: 2.500 Erfahrungspunkte, 1.000 Sternenstaub und ein Rocket-Radar.

„Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“: Schritt 4 von 6

Herausforderungen Belohnungen Besiegt Team GO Rocket-Boss Arlo. Begegnung mit einem Flamara. Besiegt Team GO Rocket-Boss Cliff. Begegnung mit einem Aquana. Besiegt Team GO Rocket-Boss Sierra. Begegnung mit einem Blitza.

Alle Bosse des Team GO Rocket zu besiegen ist gar nicht so einfach. Dafür werdet ihr mit den Entwicklungen von Evoli belohnt und obendrein gibt es folgende Extras: 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub und ein Super Rocket-Radar.

„Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“: Schritt 5 von 6

Herausforderungen Belohnungen Findet den Team GO Rocket-Anführer Giovanni. 5x Top-Trank Kämpft gegen den Team GO Rocket-Anführer Giovanni. 5x Top-Beleber Besiegt den Team GO Rocket-Anführer Giovanni. 1x King-Stein

Wie ihr das aus vergangenen Spezialforschungen kennt, ist der vorletzte Schritt genau gesehen der letzte. Schafft ihr es, Giovanni aufzuspüren und im Kampf zu besiegen, könnt ihr danach folgende Belohnungen abholen: 3.000 Erfahrungspunkte, 2.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Larvitar.

Außerdem habt ihr jetzt die Chance, ein Crypto-Ho-Oh zu fangen, das Giovanni gefangen hält. Hierbei handelt es sich um das sogenannte siebenfarbige Crypto-Pokémon, um das sich die Spezialforschung vom 17. Juni bis 1. September dreht.

„Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“: Schritt 6 von 6

Herausforderungen Belohnungen Aufgabe automatisch erledigt. 2.000 Erfahrungspunkte Aufgabe automatisch erledigt. 2.000 Erfahrungspunkte Aufgabe automatisch erledigt. 2.000 Erfahrungspunkte

Im letzten Schritt von „Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon“ holt ihr euch nur noch eure Belohnungen in Form von insgesamt 6.000 EP ab. Sollte die Spezialforschung übrigens nicht direkt auftauchen, müsst ihr vermutlich erst eine vorangegangene Spezialforschung abschließen, die sich um das Team GO Rocket dreht. Auch ein Neustart der App kann das Problem in seltenen Fällen beheben.