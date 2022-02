Gelegentlich findet ihr in Dying Light 2 Tresore, die ihr nur dann öffnen könnt, wenn ihr den Code dazu kennt. In der Regel ist es auch kein Problem, denn die Safe-Codes befinden sich immer in der Nähe.

Wo finde ich die Tresor-Codes?

Schaut euch genau in dem Raum um, in dem der Safe steht. An einer Wand oder in einer Kiste zum Beispiel werdet ihr ganz sicher eine Notiz finden. Die einfachsten Varianten der Notizen nennen euch den Code direkt.

Es gibt allerdings auch Notizen, die zum Beispiel eine mathematische Rechnung enthalten. Wenn ihr sie löst, werdet ihr den Safe-Code herausfinden. Manche Notizen enthalten Rätsel. Diese können teilweise recht schwer sein, aber keines davon ist unlösbar.

Nachfolgend findet ihr ein paar Tresore, die wir gefunden haben. Sobald wir auf schwierigere Rätsel stoßen, werden wir die Lösung hier ergänzen.

Safe-Code im Nightrunner-Versteck in Houndfield

Diesen Safe findet ihr vermutlich im Rahmen der Mission „Prost!“, denn genau da sind wir über das Nightrunner-Versteck gestolpert, in dem er zu finden ist. Der Tresor-Code lautet 1-0-1 und ihr findet ihn in der Kiste auf dem Boden im selben Raum (siehe folgendes Bild).

Safe-Code im Kirchturm in Trinity

Im Rahmen der Nebenmission „Vermisste Personen“ werdet ihr euch zum Kirchturm in Trinity begeben. Das ist der Kirchturm beim Basar. Das Hochklettern ist recht aufwändig, wenn ihr aber oben angekommen seid, findet ihr einen weiteren Tresor. Die Notiz mit einer einfachen Matheaufgabe findet ihr im selben Raum an der Wand.

Safe-Code: 5-1-0 (5 x 100 + 15 – 5 = 510)

5-1-0 (5 x 100 + 15 – 5 = 510) Inhalt: Artefakt-Sammelobjekt Carls Tagebuch #4

Bei diesen Tresoren handelt es sich um einfache Beispiele. Sobald wir auf schwere Safes stoßen, werden wir die Lösungen hier im Artikel anbieten.

