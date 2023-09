Snapchat Träume: KI-Filter für Selfies – so funktioniert es

Snapchat führt mit den „Träumen“ eine neue KI-gestützte Funktion in die Social-Media-App ein. Damit kann man Selfies in Fantasiebilder verwandeln. Wie funktionieren die „Traum“-Selfies?

Das Dreams-Feature wurde Ende August 2023 vorgestellt und wird seitdem für Nutzer des Foto-Messengers ausgerollt. Bei den „Dreams“ handelt es sich um eine besondere Art von Linse für eure Fotos. Ihr könnt euch damit schnell in neuen Identitäten ansehen und zum Beispiel herausfinden, wie ihr als historischer König oder Meerjungfrau ausseht.

Snapchat Träume: KI bearbeitete Selfies erstellen

Das „Träume“-Feature ist in den „Memorys“ versteckt. Das Menü erreicht man, indem man auf der Startseite von Snapchat nach oben wischt. Hier findet ihr die neue Option zwischen der Galerie- und Screenshot-Ansicht. Erstellt ein paar Selfies von euch, damit die KI euch in das gewünschte Motiv verwandelt. Dabei bekommt ihr pro Thema und Aufnahme 8 verschiedene Bilder vorgestellt. Das Thema könnt ihr selbst auswählen. Zur Auswahl stehen unter anderem Fantasy-, Science-Fiction und historische Motive. Die Bearbeitung kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor ihr eure 8 Fotos zur Verfügung gestellt bekommt.

Zum Start ist die Funktion auf Einzelaufnahmen beschränkt. Es können bald aber auch Gruppenbilder mit mehreren Leuten gleichzeitig erstellt werden. Das erste Set mit 8 „Dreams“-Aufnahmen ist kostenlos, danach kann man weitere Traumfotos per In-App-Kauf kostenpflichtig bestellen. Snapchat-Plus-Abonnenten bekommen monatlich 8 kostenlose „Träume“-Aufnahmen. Der Preis liegt bei 0,99 US-Dollar. In Deutschland wird ein Selfie-Paket vermutlich 0,99 Euro kosten. Der offizielle Trailer zeigt, wie die Selfies im Ergebnis aussehen:

Snapchat Dreams: Dream on, Together

Snapchat Dreams in Deutschland?

Zum Start sind die Snapchat-Träume nur für Nutzer in Australien und Neuseeland verfügbar. Sie sollen aber schon bald weltweit ausgerollt werden und somit in wenigen Wochen auch für Snapchat-Nutzer in Deutschland vorhanden sein.

