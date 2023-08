Snapchat: Planeten – Bedeutung & Reihenfolge

Die Macher von Snapchat lassen sich immer wieder neue Features einfallen, so auch die Planeten. Wie funktioniert das Sonnensystem in der beliebten App und wie ist die richtige Reihenfolge der Planeten in Snapchat?

Snapchat Facts

Das Sonnensystem-Feature für Freunde ist nur für Nutzer des kostenpflichtigen Snapchat-Plus-Zugangs verfügbar. Es gibt die Beziehung zwischen verschiedenen Nutzern an. Man findet die Angabe als goldenen Ring in den Profilen von Freunden. Die Planeten sind ein Abzeichen für „Beste Freunde“ und „Freunde“. Sobald ihr auf das Abzeichen drückt, erfahrt ihr den Planeten.

Reihenfolge der Planeten

Mit den Planeten kann man die Reihenfolge von Freundschaften erkennen. Diese richtet sich nach dem tatsächlichen Sonnensystem. Öffnet man die Ansicht für einen Freund, wird man selbst in der Sonne angezeigt, während der Bitmoji des Freunds auf einem der entsprechenden Planeten sitzt. Der Planet Merkur ist der Sonne am nächsten. Die engste Beziehung wird also dem Merkur-Symbol angezeigt. Das taucht bei besonders guten Freunden auf, mit denen ihr sehr viele Snapchat-Streaks aufbaut. Das ist die absteigende Reihenfolge der Planeten:

Merkur

Venus

Erde

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptun

Snapchat: Das bedeuten Planeten

Ihr könnt die Planeten-Auswahl beeinflussen, indem ihr mehr mit entsprechenden Kontakten bei Snapchat im Austausch seid. Schickt euch also gegenseitig viele Snaps, um eine Planeten-Stufe hinaufzuklettern. Mögt ihr hingegen jemanden gar nicht so, der eine hohe „Sonnensystem“-Wertung bekommen hat, schreibt dem Nutzer nicht mehr so viele Nachrichten. Tippt ihr die Planeten-Wertung an, bekommt ihr eine kurze Erläuterung zu eurem Status gegenüber dem entsprechenden Kontakt. So sehen die verschiedenen Planeten in Snapchat aus:

Planet Symbol Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun

Bildquellen: Snapchat

Gibt es die Planeten ohne Snapchat+?

Ein Vorteil von Snapchat+ ist, dass man vorab Zugang zu verschiedenen Features erhält. Es ist also möglich, dass diese Funktion nur vorübergehend exklusiv für zahlende Nutzer zur Verfügung steht und schon bald auch für alle anderen freigeschaltet wird, die Snapchat ohne Snapchat+ gratis nutzen.

