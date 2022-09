Auf der IFA konnten wir einen Blick auf die aktuellsten Trends der Fernseher-Branche werfen. Was sich in den letzten Jahren geändert hat und was vielleicht auch in euren Wohnzimmern bald stehen könnte, erfahrt ihr in unserem Video.

Fernseher auf der IFA: Größer, heller, teurer

Der Trend geht immer mehr zu größeren Fernsehern. Das sagen nicht nur die Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung, das zeigen auch die ausgestellten Modelle auf der IFA 2022. Fernseher jenseits der 50 Zoll gehören inzwischen zur Standardausstattung von deutschen Wohnzimmern dazu und so lässt sich etwa LG dazu hinreißen, mal eben ein OLED-Modell mit bis zu 97-Zoll-Bildschirmdiagonale zu präsentieren.

LG präsentiert auf der IFA 2022 den OLED evo G2 mit 97-Zoll-Bildschirmdiagonale. (Bildquelle: GIGA)

Die Vorteile von OLED-Fernsehern haben sich inzwischen auch herumgesprochen. Das sorgt übrigens auch dafür, dass sogar Samsung, das sich bislang bei diesem Thema zurückgehalten hatte, nun auch mit auf den Zug aufspringt. Neben den LC-basierenden QLED-Displays und den neuen „Neo QLED“-Modellen mit Mini-LED-Backlight haben die Südkoreaner seit diesem Sommer auch einen QD-OLED-Fernseher im Programm, der in Sachen Farbwiedergabe absolut mithalten kann.

Etwas ferner in der Zukunft dürfte für TV-Enthusiasten noch Micro-LED liegen. Die Technik, bei der jedes Subpixel durch eine echte LED wiedergegeben wird, wurde vor einigen Jahren durch Samsungs „The Wall“ bekannt. In diesem Jahr wurden die Dimensionen dank verbesserter Technik deutlich kleiner. Statt weit über 100 Zoll, wie beim ersten Wall-Modell, misst das kleinste Mini-OLED-Gerät mit 4K-Auflösung nun 76 Zoll. Mit einem Preis, der zur Veröffentlichung „nicht ganz sechsstellig“ sein soll, dürften Mini-LED-Fernseher auch in dieser Generation für die meisten Käuferinnen und Käufer kaum in Frage kommen.

Und auch in Sachen „Laser-TV“ – landläufig auch als Beamer bezeichnet – gibt es Neues. Leica hat gemeinsam mit Hisense den „Leica Cine 1“ vorgestellt. Ein Beamer mit fixer Bilddiagonale und vielen Smart-TV-Funktionen. Welche genau, seht ihr in unserem Video von der IFA.