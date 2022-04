Mit einem heftigen Rabatt für ein Partyspiel lockt Nintendo in seinen eShop: Ab sofort gibt es Super Bomberman R für die Switch ganze 85 Prozent günstiger. Jetzt müssen nur noch 4,49 Euro statt 29,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Lange gilt das Angebot aber nicht.

Nintendo Switch: Super Bomberman R für 4,49 Euro

Nintendo zeigt sich gerade spendabel und hat den Preis für das Partyspiel Super Bomberman R deutlich reduziert. Wurden Gamer zuvor noch mit 29,99 Euro zur Kasse gebeten, reichen jetzt auch 4,49 Euro aus. Das entspricht einem Rabatt von ganzen 85 Prozent. Lange überlegen sollten Interessierte aber nicht, denn der Deal besteht nicht ewig. Bis zum 17. April 2022 lässt sich vom deutlich günstigeren Preis noch profitieren.

Bei Super Bomberman R für die Nintendo Switch ist ein Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler mit dabei. Am grundsätzlichen Prinzip des Retro-Games hat sich zwar nichts geändert, doch die Grafik ist aufpoliert und die Level sind in 3D gehalten. Es steht ein Story-Modus zur Verfügung, bei dem über 50 Level zu bewältigen sind. Auch an Bosse und Zwischensequenzen wurde bei der Herstellung von Super Bomberman R gedacht. Freigegeben ist das Game ab sechs Jahren (Quelle: Nintendo).

Entwickelt wurde das Game von Konami und HexaDrive. Seit Veröffentlichung wurden mehr als zwei Millionen Kopien des Partyspiels verkauft. In frühen Reviews war noch von einigen Bugs zu lesen, diese sind aber im Laufe der Zeit größtenteils aus der Welt geschafft worden. Auf eine absolute Spitzenbewertung kann der sechste Teil der Super-Bomberman-Serie allerdings nicht verweisen.

Mehr zu Super Bomberman R im Video:

Super Bomberman R - Nintendo-Switch-Trailer

Super Bomberman R: Echtes Switch-Original

Bei Super Bomberman R handelt es sich um einen Launch-Titel für die Nintendo Switch. Das Game erschien im März 2017 und wurde später auf andere Konsolen portiert. Dazu gehören die PlayStation 4 und Xbox One neben Windows-PCs.