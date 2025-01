Bauer sucht Frau International 2025: Alle Infos zur beliebten Kuppel-Show

Im Frühjahr 2025 geht „Bauer sucht Frau International“ in die nächste Runde. Wir verraten, wer sich in diesem Jahr traut, der Liebe zu begegnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Eine Kultsendung geht in die nächste Runde

„Bauer sucht Frau“ ist Kult. Seit 2005 agiert Inka Bause als Liebesbotschafterin. Auch der internationale Ableger ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. 2025 geht es mit Staffel 7 weiter. Am Erfolgsformat wird sich wenig ändern. Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt sind auf der Suche nach der großen Liebe. Diese müssen sich im Vorfeld für eine mögliche Teilnahme bewerben.

Anzeige

Einige Monate bevor die eigentliche Sendung beginnt, stellt RTL alle Teilnehmer in einer eigenen Sendung vor. Wer sich für einen Bauern oder eine Bäuerin interessiert, schreibt einen Brief an den oder die Auserwählte. Die Teilnehmer wählen ihre Wunschkandidaten aus allen Einsendungen aus. Diese besuchen die Bauern und Bäuerinnen in ihrer Heimat und lernen sie während einer Hofwoche kennen.

Wann geht Bauer sucht Frau International 2025 los?

Im Frühjahr wird die siebte Staffel von Bauer sucht Frau International ausgestrahlt. Einen genauen Termin hat RTL allerdings noch nicht bekanntgegeben. Wahrscheinlich scheint der April, denn der Startschuss für die sechste Staffel fiel im vergangenen Jahr in der Mitte dieses Monats. Sobald es Gewissheit gibt, werden wir euch an dieser Stelle über den genauen Sendetermin informieren.

Anzeige

Fans von Reality TV sollten diese Momente aus dem Video unserer desired-Kollegen kennen:

Reality TV vom Feinsten! Die 3 krassesten Momente im deutschen Fernsehen

Wer überträgt Bauer sucht Frau International 2025?

Die letzte Staffel von Bauer sucht Frau International lief dienstags zur Primetime auf RTL. Ob auch die siebte Staffel diese Sendetermine belegt, ist noch nicht entschieden. Fest steht: Auch die neuen Folgen von Bauer sucht Frau International werden im Free-TV bei RTL gezeigt.

Anzeige

Wie in den Vorjahren könnt ihr auch 2025 die aktuellen Folgen über die Mediathek von RTL+ anschauen. Im letzten Jahr ließen sich die Episoden schon eine Woche vor dem jeweiligen Fernsehtermin streamen und nach der Ausstrahlung für geraume Zeit abrufen. Dass dieses Modell auch 2025 für die siebte Staffel beibehalten wird, ist wahrscheinlich.

Wenn Dates nicht so gut laufen, kann das für Außenstehende auch unterhaltsam sein:

Wer sind die Kandidaten von Bauer sucht Frau International 2025?

Die neuen Gesichter von Bauer sucht Frau International 2025 hat Inka Bause schon am 3. November letzten Jahres präsentiert. Auf RTL+ könnt ihr die entsprechende Folge anschauen. Das sind die Bauern und Bäuerinnen im Überblick (Quelle: RTL):

Björn (29) aus Namibia, Besitzer einer Rinderfarm. Christoph (34) aus Österreich, Vermarkter von Schweinefleisch und Obst. Marco (37) aus Namibia, Rinderzucht und Herstellung von Kohle. Carmen (41) aus Indonesien, Besitzerin eines Pferdehofs. Martin (41) aus Italien, Landwirt mit Weinbaubetrieb. Jakob (42) aus Frankreich, Obstbauer. Iris (54) aus den USA, betreibt eine Rescue-Tierfarm. Annette (59) aus Kanada, züchtet Hühner und Ziegen. Roger (60) aus Spanien, Weinbauer. Olaf (70) aus Portugal, kümmert sich um die Rettung von Pferden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.