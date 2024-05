Binance Login: Wie funktioniert die Anmeldung bei der Handelsplattform?

Der Login bei der beliebten Kryptobörse Binance funktioniert schnell und einfach. Wir erklären, wie ihr Schritt für Schritt vorgeht.

Binance ist die am Handelsvolumen gemessen größte Kryptobörse der Welt. Nutzer können hier zahlreiche Kryptowährungen und Derivate handeln – und das relativ unkompliziert. Auch der Login ist bei Binance nicht sonderlich schwer. In der Regel nimmt der Prozess nicht länger als eine Minute in Anspruch.

Es gibt viele verrückte Kryptowährungen. Die kuriosesten stellen wir euch im Video vor:

Wie funktioniert der Login bei Binance?

Um euch einloggen zu können, müsst ihr natürlich zunächst die Registrierung auf Binance abgeschlossen haben. Besitzt ihr bereits ein Konto, besucht ihr zunächst die Homepage der Kryptobörse und klickt in der oberen rechten Ecke auf „Login“. Folgt nun diesen Schritten:

Gebt in das entsprechende Feld entweder eure E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein. Gebt anschließend euer Passwort an. Im nächsten Schritt müsst ihr den Regler des Captcha nach rechts schieben und das freie Feld in Form eines Puzzles ausfüllen. Ist dies geschafft, kommt ein grüner Haken.

Anschließend müsst ihr noch die Zwei-Faktor-Verifizierung vornehmen, die ihr während eurer Registrierung festgelegt haben dürftet. Öffnet dazu die Google-Authenticator-App und gebt den sechsstelligen Binance-Code in das entsprechende Feld ein. Falls ihr die Verifizierung per SMS eingestellt habt, müsstet ihr einen Code auf euer Handy bekommen. Gebt diesen ein, um den Binance-Login abzuschließen.

Binance: So geht der Login per App

Falls ihr euch lieber per Smartphone anmelden möchtet, öffnet den Google Play Store oder den App Store von Apple, um die Binance App herunterzuladen. Anschließend meldet ihr euch wie auf der Webseite entweder mit eurer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an. Auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung müsst ihr vornehmen. Sind diese Schritte erledigt, solltet ihr in Kürze Zugriff auf euer Konto bekommen.

