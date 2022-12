Handy-Hersteller wie Google, Xiaomi und Motorola haben Smartphones bis 400 Euro auf den Markt gebracht, die einen Blick wert sind. Wir haben uns einige Handys näher angeschaut und stellen euch unsere 4 Empfehlungen vor.

Ein neues Handy muss her, das aber nicht zu viel kosten soll? Und Features wie 5G, NFC, ein flotter Prozessor und so weiter dürfen auch nicht fehlen? Dann muss man nicht mehr in der Oberklasse suchen. Bei Smartphones bis 400 Euro bieten Hersteller wie Google, Xiaomi und Motorola spannende Handys mit zukunftssicherer Ausstattung an. Welche 4 Modelle sich wirklich lohnen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Smartphones bis 400 Euro: Alles auf einen Blick GIGA-Tipp Mit dem Google Pixel 6a (355 Euro bei Amazon) kommt man in den Genuss vieler Pixel-Vorteile.

Mit dem (355 Euro bei Amazon) kommt man in den Genuss vieler Pixel-Vorteile. Preis-Tipp Beim Realme GT Master Edition (335 Euro bei Otto) kann man sich auf ein alltagstaugliches Handy freuen.

Beim (335 Euro bei Otto) kann man sich auf ein alltagstaugliches Handy freuen. Das Xiaomi Poco F4 (390 Euro bei Amazon) hat wie sein Vorgänger viel Leistung zu bieten.

(390 Euro bei Amazon) hat wie sein Vorgänger viel Leistung zu bieten. Das Moto Edge 30 (390 Euro bei Cyberport) macht vor allem für Gaming-Fans Spaß.

Google Pixel 6a: Günstig mit einem Kompromiss

GIGA-Tipp Liebäugelt man schon länger mit dem Google Pixel 6 (bei Saturn ansehen), schreckt aber immer wieder vor dem Preis zurück, hat Google mit dem Pixel 6a (bei Amazon ansehen) einen günstigeren Mittelklasse-Ableger auf den Markt gebracht, mit dem man viele Pixel-Vorteile genießen kann.

Während es äußerlich dem Google Pixel 6 gleicht, weist das Innenleben des Google Pixel 6a einige Unterschiede zum großen Bruder auf (Bildquelle: GIGA)

Beim Google Pixel 6a profitieren Nutzerinnen und Nutzer von einer Update-Garantie über 5 Jahre, einer starken Performance und Kamera, zudem ist das Handy mit einer Display-Diagonale von 6,1 Zoll sehr handlich. In seinem Test zum Google Pixel 6a kritisiert unser Redakteur Peter allerdings die geringe Bildwiederholrate von 60 Hertz. Hier hat sich Google nach unten orientiert im Gegensatz zum Google Pixel 6 mit 90 Hertz – obwohl es auch für dieses Problem eine Lösung gibt. Für ein Smartphone bis 400 Euro ist das schlichtweg zu wenig. Aber: Kommt man mit 60 Hertz zurecht, bekommt man mit dem Google Pixel 6a ein Smartphone, das sich für lange Zeit sehen lassen kann.

Sarah Börner , GIGA-Redakteurin, Expertin für Consumer Electronics (Mobile) und Nachhaltigkeit. Ich habe selbst mit dem Gedanken gespielt, mir das Google Pixel 6a anstatt des großen Bruders zu kaufen – schließlich kostet das Pixel 6 doch einiges. Allerdings hat mich die geringe Bildwiederholrate vom Pixel 6a abgebracht. Schließlich habe ich das Google Pixel 6 einfach bei Rebuy gebraucht gekauft. Ist das Wunsch-Smartphone zu teuer, ist Second-Hand eine günstige und vor allem nachhaltige Alternative.

Vorteile:

starke Performance

gute Fotoqualität

lange Update-Garantie

zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Nachteile:

60-Hz-Display

Display 6,1 Zoll mit 60 Hz Betriebssystem & SoC Android 12 mit Google Tensor Titan M2 Speicher 128 GB ROM, 6 GB RAM

Realme GT Master Edition: Schickes Handy zum günstigen Preis

Preis-Tipp Unser nächstes Handy klingt wie ein Sportwagen: Realme hat mit dem GT Master Edition ein Smartphone auf den Markt gebracht, das trotz seiner starken Ausstattung und seines auffälligen Koffer-Designs recht wenig kostet. Ihr bekommt ein 5G-fähiges Smartphone bis 400 Euro (bei Otto ansehen), das mit einem alltagstauglichen SoC glänzt – auch wenn im Vergleich zum unteren Motorola noch Luft nach oben ist.

Das Realme GT Master Edition fällt mit seinem Design auf jeden Fall auf (Bildquelle: Realme)

Die Kamera des Realme-Smartphones macht auf dem Papier einen guten Eindruck. Die Akkuleistung des GT Master Edition liegt mit 4.300 mAh leicht unter der des originalen Realme GT, dessen Akkuleistung unser Redakteur Peter in seinem Test zum Realme GT gelobt hat. Dass der Prozessor effizient arbeitet, macht sich beim Akku bemerkbar, der trotz der geringeren Kapazität einen langen Atem hat. Auf induktives Laden sowie eine IP-Zertifizierung hinsichtlich der Wasserdichtigkeit muss man in der bisherigen GT-Reihe jedoch verzichten.

Vorteile:

außergewöhnliches Design

ordentliche Kamera-Qualität

starker Akku

Nachteile:

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

induktives Laden nicht möglich

Display 6,43 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC realme UI 2.0 (Android 11) mit Snapdragon 778 5G Speicher RAM 128 bis 256 GB ROM, 6 bis 8 GB RAM

Xiaomi Poco F4: Ein würdiger Nachfolger

Wir schließen mit einem weiteren Xiaomi-Handy an: Der Hersteller hat bereits mit dem Poco F3 gezeigt, dass ein starkes Innenleben nicht teuer sein muss. Im Nachfolger Poco F4 (bei Amazon ansehen) steckt ebenfalls viel Power: Der System-on-a-Chip ist wie beim Vorgänger der Snapdragon 870 von Qualcomm und sorgt zusammen mit dem 8 GB Arbeitsspeicher für jede Menge Leistung.

In dem Xiaomi Poco F4 steckt viel Leistung (Bildquelle: Xiaomi)

Bei der Kamera-Leistung schneidet das Poco F4 zwar etwas schlechter als das Poco F3 ab, Bilder bei Tageslicht sollten dennoch gelingen. Andererseits punktet das Smartphone mit einer schnellen Aufladung unter 50 Minuten, womit es das Poco F3 überholt hat – trotz gleicher Akku-Kapazität von 4.500 mAh. Das Xiaomi Poco F4 ist somit ein würdiger Nachfolger.

Vorteile:

flotter Prozessor

farbintensives AMOLED-Display

starker Akku

Nachteile:

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Speicher nicht erweiterbar

Display 6,67 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC MIUI 13 (Android 12) mit Snapdragon 870 Speicher 128 bis 256 GB ROM, 6 bis 8 GB RAM

Für welche Produkte Xiaomi ebenfalls bekannt ist, erfahrt ihr im Video:

Moto Edge 30: Die gewohnte Motorola-Performance

Unser letztes Modell in unserer Übersicht ist das Moto Edge 30 (bei Cyberport ansehen). Hier bekommt man ein farbkräftiges und scharfes AMOLED-Display. Zusammen mit der hohen Bildwiederholrate von 144 Hertz liefert das Smartphone eine super Performance, wie man es von Motorola gewohnt ist. Lediglich bei der Foto-Qualität bekommt man mit dem Moto Edge 30 eher eine Schönwetter-Kamera.

Das Motorola Edge 30 bietet für 450 Euro eine sehenswerte Ausstattung (Bildquelle: Motorola)

Mit seinem 6,5-Zoll-Display hat das Smartphone eine noch handliche Größe. Das Gehäuse ist IP52-zertifiziert, wodurch es (zumindest etwas) staub- und wasserabweisend ist. Jedoch muss man auf einen erweiterbaren Speicher verzichten – das Moto Edge 30 beschränkt sich auf lediglich 128 GB internen Speicher.

Vorteile:

farbintensives AMOLED-Display

sehr gute Performance

zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Nachteile:

kein Klinkenanschluss

kein erweiterbarer Speicher

Display 6,5 Zoll mit 144 Hz Betriebssystem & SoC Android 12 mit Snapdragon 778G+ 5G Speicher 128 GB ROM, 8 GB RAM

Weitere Smartphones aus anderen Preisklassen findet ihr in diesen Übersichten:

Smartphones bis 400 Euro: So haben wir ausgewählt

Bei Smartphones bis 400 Euro tummeln sich viele Modelle. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern. Letztere sind hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilen, sondern individuelle Eindrücke betonen.

In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen:

Mit unserer Recherche wollen wir bei GIGA euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen.

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Ein Hinweis zu den Preisen: Die meisten Android-Smartphones sind starken Preisschwankungen unterworfen, insbesondere in den ersten 6 Monaten nach Marktstart fallen diese am schnellsten. Auch Deal-Events wie Prime Day, Black Friday und Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!

