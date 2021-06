Mit einem Jahr Verspätung startet nun endlich die Fußball-Europameisterschaft 2020. Wer sich für das Event extra einen schönen neuen UHD-Fernseher angeschafft hat, steht nun jedoch vor der Frage: Wer überträgt die EM 2020 überhaupt in 4K? Was ihr benötigt, um die 51 Spiele der UEFA EURO 2020 in Ultra-HD zu sehen, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Bei der EM 2016 wurden nicht alle Spiele in UHD übertragen – und gar keine in Deutschland. Bei der Europameisterschaft 2020 lohnt sich die Anschaffung eines 4K-TVs jedoch, denn diesmal werden sämtliche Spiele in Ultra-HD-Auflösung gesendet. Das Problem für deutsche Zuschauer: ARD und ZDF haben zwar die Ausstrahlungsrechte, übertragen die einzelnen Partien aber alle maximal in 1080p (DVB-T2 HD) beziehungsweise 720p (DVB-C, DVB-S2).

EM 2020: 4K (UHD) in Deutschland?

Fußball-Verrückte müssen dieses Jahr aber nicht auf komplizierte ausländische Streams oder andere Methoden zurückgreifen, wenn sie die EURO 2020 in 4K sehen wollen. Während alle Spiele kostenfrei in HD auf den Öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sind, braucht ihr für die 4K-Übertragung ein „MagentaTV“-Abonnement.

Die Deutsche Telekom hat es durch eine Sublizenzierung mit ARD und ZDF geschafft, dass alle Spiele auch live über ihren Fernseh- und Streamingdienst laufen – und das in voller UHD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel).

Was ihr für die EM 2020 in 4K benötigt

Um „MagentaTV“ zu nutzen, benötigt ihr keinen Telekom-Vertrag oder -Anschluss – der Streamingdienst der Deutschen Telekom ist völlig unabhängig von eurem Internet- oder Fernsehanbieter. Wenn ihr bereits Telekom-Kunde seid, könnt ihr für gewöhnlich jedoch kostengünstiger ein „MagentaTV Zuhause“-Paket zu eurem Vertrag hinzubuchen.

Mit „MagentaTV Flex“ (10 Euro/Monat) oder „Smart Flex“ (15 Euro/Monat) könnt ihr das gesamte Angebot unabhängig vom Internetanbieter auf verschiedenen Geräten streamen.

Mit einem „MagentaZuhause TV“-Tarif (ab 39,95 Euro/Monat) kombiniert ihr Internet- und Festnetz-Flat mit dem TV-Angebot (IPTV & Sat) der Deutschen Telekom.

Um die Ultra-HD-Videostreams der Spiele auf eurem 4K-Fernseher oder UHD-Beamer schauen zu können, benötigt ihr darüber hinaus ein unterstütztes Streaming-Gerät. Die folgenden Sticks und Smart-TVs bieten den 4K-Stream über die „MagentaTV“-App an:

