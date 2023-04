Der Release vom ersten Gremlins Film „Kleine Monster“ ist inzwischen bereits über 30 Jahre her. Während die Fortsetzung „Gremlins 2: Kleine Monster “sechs Jahre auf sich warten ließ, gibt es für Fans bis heute keine festen Informationen zu einem neuen Gremlins-Film. Auch wenn aber kein dritter Teil in Planung ist, wird es in Kürze neue Gremlins-Inhalte geben.

Zwar ist bei IMDB bereits seit Jahren ein Eintrag für Gremlins 3 zu finden, doch bis auf den Drehbuchautor, Chris Columbus, sind noch keinerlei Informationen zu einem neuen Film bekannt. Dennoch gibt es zahlreiche Gerüchte um einen neuen Teil. Bei Gremlins 3 sollte es sich zunächst um ein Remake des Films aus 1984 handeln. Danach gab es neue Gerüchte, wonach „Gremlins 3“ eine Fortsetzung im Stile von „Jurassic World“ werden sollte. Auch dieses Projekt kam jedoch nicht über Gerüchte hinaus. Fans dürfen sich aber auf den Release von „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ freuen. Dabei handelt es sich um eine Animationsserie, die am 23. Mai 2023 seine Premiere feiern wird.

Gremlins: Prequel-Serie „Secrets of the Mogwai“

Wie Variety bereits 2019 berichtete, erscheint eine Prequel-Serie. Vier Jahre später ist es endlich so weit und die Cartoon-Umsetzung „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ startet bei „Max“ Dabei wird die Vorgeschichte zum ersten Teil erzählt. Genauer geht es in die 1920er-Jahre. Mr. Wing, der aus dem ersten Teil bekannte chinesische Verkäufer, wird als 10-jähriger Junge die Hauptrolle spielen. Es handelt sich um eine animierte Serie, bei der die gemeinsamen Abenteuer von Mr. Wing und Gizmo erzählt werden. Die gruseligen Gremlins sollen aber nicht fehlen, immerhin verstößt man schnell gegen die Gremlin-Regeln „kein Kontakt mit Wasser“ und „kein Füttern nach Mitternacht“, die die nicht ganz so lieben Artgenossen von Gizmo herbei beschwören. Den Teaser zur Animations-Serie könnt ihr hier ansehen:

Die Serie startet am 23. Mai 2023 zunächst in den USA. Wo man „Secrets of the Mogwai“ in Deutschland sehen kann, steht noch nicht fest.

Gremlins 3: Gerüchte und Informationen um eine Film-Fortsetzung

Trotz der Planungen um die neue Serie gibt es immer wieder auch Hoffnung auf einen neuen Gremlins-Film. 2015 äußerte sich Zach Galligan, Hauptdarsteller in den ersten beiden Teilen, zu einem möglichen Remake bzw. einer Fortsetzung der Gremlins-Filme. Die Handlung soll an die Ereignisse der ersten beiden Gremlins-Teile anknüpfen.

Der inzwischen fast 60-jährige sagte zur BBC, dass es sich bei einem neuen Gremlins-Film um kein Reboot oder Remake handeln wird. Anstelle einer Neuauflage der alten Story soll es daher eine Fortführung der Handlung in der heutigen Zeit geben. Zach Galligan weiß dabei noch nicht, ob er selbst Teil des Casts in Gremlins 3 werden wird. Noch 2018 gab Regisseur Chris Columbus an, an einer Fortsetzung zu arbeiten. Seitdem hat man aber nichts weiter gehört. Der ebenfalls beteiligte Drehbuchautor Carl Ellsworth macht hingegen wenig Hoffnungen auf einen baldigen Release. Schon Mitte 2022 sagte er:

„Das letzte Mal, dass ich daran gearbeitet habe, ist schon drei Jahre her. Ich hatte mich so darüber gefreut, daran arbeiten zu dürfen. Ich hatte die Gelegenheit erhalten, mit Chris Columbus zusammenzuarbeiten und ich habe die Handlung geliebt, die wir erdachte hatten. Ich bin echt enttäuscht darüber, dass es bis heute kein grünes Licht erhalten hat. Was nicht alles hätte sein können.“

Deadline berichtete im April 2015, dass Carl Ellsworth Drehbuchautor für einen neuen Gremlins-Film werden soll. Auf der bisherigen Vita von Ellsworth stehen unter Unhinged, anderem Red Dawn und Disturbia. Chris Columbus und Steven Spielberg sollen laut Deadline ebenfalls an Bord sein. Die Besetzung des Regieplatzes steht derweil noch aus. Columbus selbst hat die Hoffnung, dass die Gremlins auch in einem neuen Film in den kultigen Puppen und nicht als reine CGI-Figuren dargestellt werden.

Auch Joe Dante, der beim ersten Gremlins-Film Regie führte, gab sich Ende 2022 noch sicher, dass neben der Animations-Serie auch ein dritter Gremlins-Film erscheinen wird.

Slashfilm brachte Mitte 2017 neue Gerüchte um einen neuen Gremlins-Film ein. Auch hier wird Chris Columbus als Drehbuchautor genannt. Der Film soll dabei das Düstere des ersten Teils aufnehmen. Columbus habe das Drehbuch zu Gremlins 3 bereits fertig. Anders als bei vielen aktuellen Umsetzungen sollen die kleinen Monster keine CGI-Kreaturen sein, sondern noch tatsächlich durch Puppen dargestellt werden. Columbus verspricht ein abgedrehtes und düsteres Geschehen, welches für Fans eine „böse Überraschung“ bereithalten soll. Mittlerweile sind aber auch nach diesen Gerüchten bereits über 6 Jahre vergangen.

Obwohl das Drehbuch schon vorzuliegen scheint, gibt es also noch keine handfesten Informationen über eine Umsetzung oder gar einen Termin für einen Kino-Start von Gremlins 3. Das warten dauert weiterhin an...

