Bei einigen Nutzern kommt es vor, dass sie beim Abspielen einer Instagram-Story keinen Ton hören. Das kann verschiedene Ursachen haben. GIGA versucht euch dabei zu helfen, das Problem zu lösen, damit ihr die Inhalte eurer Lieblings-Instagramer wieder genießen könnt.

Aufgrund der verschiedenen mobilen Betriebssysteme und Smartphone-Konfigurationen lassen sich Ton-Probleme in Instagram-Storys nicht verallgemeinern. Geht daher die folgenden Lösungsvorschläge nach und nach durch, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.

Kein Ton bei Instagram-Storys seit iOS 15

Derzeit häufen sich die Meldungen über Nutzer, die keinen Ton bei Instagram-Storys hören. Betroffen sind iPhone-Besitzer, die ihr Gerät auf iOS 15 geupdatet haben.

Anders als vor dem Update auf iOS 15 werden Instagram-Storys neuerdings ohne Sound abgespielt, wenn das iPhone auf „stumm“ gestellt ist .

. Es gibt also keinen Button mehr, um die Ton-Wiedergabe zu erzwingen. Auch mit den Lautstärke-Tasten kann man keinen Sound aktivieren.

Wollt ihr die Instagram-Story mit Ton wiedergeben, müsst ihr die Stummschaltung des iPhones aufheben .

. Die genannten Sound-Probleme treten nicht nur bei Instagram-Storys, sondern in vielen weiteren Social-Media-Apps wie Facebook oder den WhatsApp-Status-Meldungen auf.

Es bleibt abzuwarten, ob Apple hier nachjustiert oder die Entwickler ihre Apps für iOS 15 optimieren und eine Möglichkeit nachreichen, Sound auch bei einem stummgeschalteten iPhone in Instagram-Storys wiederzugeben.

Bis es eine mögliche Lösung durch ein Update gibt, müsst ihr den Ton beim stumm geschalteten iPhone vorübergehend aktivieren, wenn ihr hören wollt, was in Storys bei Instagram, Facebook oder im WhatsApp-Status eurer Freunde passiert.

Bei Twitter häufen sich die Meldungen, verzweifelter Nutzer:

Instagram-Story ohne Ton: Weitere Lösungen

Habt ihr kein iPhone mit iOS 15 und hört keinen Ton bei Instagram-Storys, hat das andere Ursachen. Untersucht Folgendes:

Möglicherweise wurde die Story vom Nutzer ohne Ton hochgeladen . Ihr erkennt das am durchgestrichenen Lautsprecher-Symbol im unteren Bildschirmbereich.

. Ihr erkennt das am im unteren Bildschirmbereich. Überprüft, ob ihr den richtigen Lautsprecher beziehungsweise die Kopfhörer an eurem Smartphone nutzt. Eventuell ist das Handy unwissentlich per Bluetooth mit Kopfhörern verbunden, wodurch am Gerät selbst kein Ton abgespielt wird.

an eurem Smartphone nutzt. Eventuell ist das Handy unwissentlich per Bluetooth mit Kopfhörern verbunden, wodurch am Gerät selbst kein Ton abgespielt wird. Auch andere Bluetooth-Geräte wie ein Autoradio oder Lautsprecher können verhindern, dass ihr den Ton der Instagram-Story hört.

können verhindern, dass ihr den Ton der Instagram-Story hört. Stellt sicher, dass keine App im Hintergrund läuft, die möglicherweise die Sound-Wiedergabe blockiert. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Spiele- oder Musik-App handeln.

läuft, die möglicherweise die Sound-Wiedergabe blockiert. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Spiele- oder Musik-App handeln. Manchmal hilft ein einfacher Handy-Neustart , Ton-Probleme zu beheben.

, Ton-Probleme zu beheben. Stellt auch sicher, dass das mobile Betriebssystem und die Instagram-App in der aktuellen Version auf dem Smartphone installiert sind und führt gegebenenfalls ein Update durch.

Hört ihr wieder Ton bei Instagram-Storys? Was hat bei euch geholfen oder dazu geführt, dass die Story in der Social-Media-App nicht mehr zu hören war? Oder gehört ihr zu den Nutzern, die seit iOS 15 mit stummen iPhones nichts mehr hören? Postet eure Erfahrungen in die Kommentare!

