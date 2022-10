„Parkverbot: werktags von 7 bis 14 Uhr“, „Gratis parken außer an Werktagen“, „Telefon-Hotline werktags besetzt“ – obwohl in vielen Berufen lediglich Montag bis Freitag als „Arbeitstage“ gelten, gibt es bis heute Unstimmigkeiten, ob nun Samstag ein Werktag ist oder nicht. Besonders auf Verkehrsschildern und Parkanweisungen ist die Rede von einem Werktag. In unserem Ratgeber erfahrt ihr, ob man an einem Samstag dort parken darf und wie es bei der Miete sowie mit Banken und Behörden aussieht.

Tatsächlich ist die Definition eines Werktags zumindest auf den ersten Blick nicht eindeutig. Häufig werden Werktage mit Arbeitstagen gleichgesetzt. In den meisten Berufen wird aber von Montag bis Freitag gearbeitet, daher wird der Samstag häufig gerade nicht als Werktag angesehen. Doch wie sieht die offizielle Regelung nun aus? Muss man am Samstag einen Parkschein ziehen?

Ist Samstag ein Werktag? Parkschein, Hotline, Überweisung und Co.

§3 Abs. 2 im Bundesurlaubsgesetz regelt Werktage als „alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind“. Nach dieser Definition gilt daher ein Samstag genauso wie ein Montag, Dienstag oder Mittwoch auch als „Werktag“. Das Bundesurlaubsgesetz stammt immerhin aus dem Jahr 1963 und somit aus einer Zeit, als der Arbeitsrhythmus von Montag bis Freitag noch nicht Usus war.

Im Verkehrsrecht gilt der Samstag als „Werktag“. Halteverbote mit dem Zusatz „werktags von 7- 14 Uhr“ oder Ähnlichen gelten daher auch an einem Samstag – natürlich nur, falls es sich bei dem Samstag nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt.

Soll das Verkehrsschild für das Wochenende außer Kraft gesetzt werden, wird dies mit einem Zusatz wie „Mo. – Fr.“ versehen.

Doch nicht überall wird der Samstag wie ein normaler Arbeitstag gehandhabt.

Auch bei einer Kündigung muss der Samstag als Werktag mitgezählt werden, allerdings nur dann, wenn der letzte Tag einer Frist gerade nicht auf einen Samstag fällt.

Auch bei Abholscheinen der DPD, DHL und Co. wird der Samstag als „Werktag“ mitgezählt. Zum Thema: DHL Lieferzeiten - Dauer, Auslieferungszeiten und wird auch samstags geliefert?

Erhaltet ihr eine Mitteilung über eine Paketabholung an einem Freitag, die besagt, eure Sendung kann am nächsten „Werktag ab 13 Uhr“ abgeholt werden, sollte diese daher am Samstag bereits abholbereit sein.

„Werktag“ darf im Ergebnis aber nicht mit „Arbeitstag“ verwechselt werden.

Ist Samstag ein Werktag? Ja, aber…

Eine Ausnahme in der Frage „Ist Samstag ein Werktag“ findet sich im Mietrecht. Häufig ist in einem Mietvertrag festgeschrieben, dass zum Beispiel die Zahlung der „Miete bis zum dritten Werktag eines Monats“ zu bezahlen ist. Laut Bundesgerichtshof wird der Samstag in diesen Fällen als Werktag ausgenommen und wie ein Sonn- und Feiertag gehandhabt. Grund hierfür sind die üblichen Arbeitszeiten der Banken von Montag bis Freitag. Ist also zum Beispiel Freitag der 1. eines Monats und sollt ihr die Miete spätestens zum „dritten Werktag“ bezahlen, reicht es, wenn das Geld am Dienstag beim Vermieter eingeht. Beachtet dabei natürlich die Laufzeiten einer Überweisung. Für Banken ist Samstag schließlich auch kein „Werktag“, es werden am Wochenende also keine Buchungen durchgeführt. Bei Behörden und Ämtern ist der Samstag ebenfalls kein Arbeitstag.

