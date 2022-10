Blink 182 gehen auf eine große Comeback-Tour und machen dabei mehrfach Halt in Deutschland. Der Vorverkauf für die Blink-182-Konzerte startet in Kürze.

Update vom 17.10., 10:00 Uhr: Ab sofort läuft der offizielle Vorverkauf auch abseits von Ticketmaster. Ihr bekommt die (verbliebenen) Tickets für die Blink-182-Konzerte also zum Beispiel Ab sofort läuft der offizielle Vorverkauf auch abseits von Ticketmaster. Ihr bekommt die (verbliebenen) Tickets für die Blink-182-Konzerte also zum Beispiel nun auch bei Eventim . Lasst euch aber nicht zu lange Zeit, die ersten Kategorien sind bereits ausverkauft!

Fans der Pop-Punker dürfen sich freuen – die Band feiert nicht nur ihr Comeback. Stattdessen gibt es gleichzeitig die Reunion von Mark Hoppus und Travis Barker mit dem Ur-Mitglied Tom DeLonge. Der Vorverkauf für die Blink-182-Konzerte in Deutschland startet am Donnerstag, den 13. Oktober, um 10:00 Uhr im Ticketmaster-Presale.

Ab wann & wo kann man Tickets für die Blink-182-Tour 2023 kaufen?

2023 gehen die wiedervereinigten Blink 182 auf eine ausgedehnte Welt-Tournee. Nach Europa kommen sie im September. Dann wird es drei Konzerte in Deutschland geben:

Samstag, 9. September 2023: Köln, Lanxess-Arena

Samstag, 16. September 2023: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Sonntag, 17. September 2023: Hamburg, Barclays-Arena

Bei den Europa-Terminen werden Blink 182 supported von The Story So Far. Die Start-Termine für den Vorverkauf der Konzert-Tickets:

PayPal Prio Tickets: Donnerstag, 13.10.2022, 10:00 Uhr

MagentaMusik Prio Tickets: Donnerstag, 13.10.2022, 10:00 Uhr

Ticketmaster Presale: Donnerstag, 13.10.2022, 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkauf: Montag, 17.10.2022, 10:00 Uhr

Insgesamt sind über 70 Aufritte weltweit angekündigt. Der Pre-Sale für die Konzerte in Deutschland startet am Donnerstag, den 13. Oktober im „PayPal Prio“-Vorverkauf. Dann können alle Blink-182-Fans mit einem PayPal-Konto auf die Jagd nach den Tickets gehen. Daneben wird es auch die MagentaMusik-Prio-Ticktes für alle mit einem Telekom-Vertrag geben. Der Pre-Sale für alle Interessierten ohne PayPal-Account oder Telekom-Vertrag startet ebenfalls am Donnerstag, den 13. Oktober um 10:00 Uhr bei Ticketmaster. Der offizielle Vorverkauf bei allen anderen Verkaufsstellen wie Eventim beginnt am Montag, den 17. Oktober 2022 um 10:00 Uhr.

Blink 182: Neue Single, neues Album Reunion mit Tom DeLonge

Die Konzert-Termine werden im Rahmen des großen Comebacks von Blink 182 verkündet. Immer wieder gab es in den letzten Wochen und Monaten Gerüchte darüber, dass Tom DeLonge zur Band zurückkehren könnte. Bassist und Sänger Mark Hoppus hatte noch 2021 mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Im September 2021 verkündete Hoppus, dass er krebsfrei sei. Ein Jahr später gibt es jetzt die Bestätigung der Reunion mit Tom DeLonge.

Von 2016 bis 2019 nahm Matt Skiba von „Alkaline Trio“ den Platz von DeLonge in der Band ein. Dabei erschienen die beiden Alben „California“ und „Nine“. Tom DeLonge nahm bereits von 2005 bis 2011 eine Auszeit von der Band und fokussierte sich auf seine andere Band „Angels & Airwaves“. Vor allem durch die Krebserkrankung sollen Mark Hoppus und Tom DeLonge wieder in näheren Kontakt getreten sein, der letztendlich zur Wiedervereinigung führte. Eine offizielle Verabschiedung von Matt Skiba gab es noch nicht.

Alle Termine der Tour 2023:

Am kommenden Freitag, den 14. Oktober 2022 erscheint mit „Edging“ bereits die erste Single der Band. Im Video gibt es die Ankündigungen, die Comeback-Bestätigung und erste Töne der anstehenden Single zu hören:

Neben der Tour- und Single-Ankündigung wurde auch ein neues Album in Ausblick gestellt. Wann das Album erscheinen soll, ist aber noch nicht bekannt. Der Vorverkauf für die Blink-182-Tickets startet am kommenden Donnerstag, den 13. Oktober im PayPal-Prio-Presale.

