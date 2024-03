Letzte Chance: Ikea wirft höhenverstellbaren Schreibtisch raus

Es ist das Ende einer Ära: Ikea stellt die Möbelserie „Bekant“ ein. In wenigen Wochen ist es bereits soweit. Um das Lager zu räumen, hat der schwedische Möbelriese den Rotstift angesetzt und gibt großzügige Rabatte. Einen exzellenten elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch gibt es so zum Sparpreis.

Ikea verkauft höhenverstellbaren Schreibtisch mit Rabatt

Ab April 2024 wird die Möbelserie „Bekant“ eingestellt. Die schicke Büromöbel-Serie wird künftig von der neuen Reihe „Mittzon“ ersetzt. Um Platz für die neue Reihe zu schaffen, hat Ikea jetzt viele Bekant-Möbel ordentlich im Preis reduziert.

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch der Möbelreihe wird jetzt für 399 Euro (jetzt bei Ikea ansehen) zuzüglich Versandkosten verkauft – aber nur für Ikea-Family-Mitglieder. Andernfalls verlangt Ikea 100 Euro mehr. Wer noch kein Mitglied ist, kann das aber schnell und vor allem kostenlos nachholen. Der Preis gilt nur bis zum 31. März 2024 oder solange der Vorrat reicht.

Höhenverstellbarer Schreibtisch von Ikea Serie "Bekant", 160 x 80 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 16:32 Uhr

Unser Rat: Am besten jetzt bestellen und in der Filiale abholen. So ist man auf der sicheren Seite und steht nicht mit leeren Händen da, sollte der Schreibtisch schnell ausverkauft sein.

Im Paket enthalten ist ein elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, das auf eine Höhe zwischen 65 und 125 cm rauf- und herunterfahren kann. Die passende Tischplatte mit Abmessungen von 160 x 80 cm ist ebenfalls enthalten. Ikea gibt 10 Jahre Garantie.

Reduziert sind lediglich die Farbvarianten Weiß und Weiß/Schwarz. Andere Farben sind teurer.

Für wen lohnt sich der höhenverstellbare Schreibtisch bei Ikea?

Wer schon lange ein Auge auf den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch der „Bekant“-Reihe geworfen hat, muss hier zuschlagen – es ist buchstäblich die letzte Chance, bevor die Möbelserie ausgemustert wird. Alle anderen kommen bei der Konkurrenz deutlich günstiger weg. Bei Amazon gibt es elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch schon für unter 200 Euro:

Höhenverstellbarer Schreibtisch Höhenverstellbar zwischen 73 und 120 cm, Tischplatte: 120 x 60 cm, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 16:50 Uhr

