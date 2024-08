Miley Cyrus Tour: Gibt es noch eine Chance auf Konzerte?

Lange ist es her, dass Miley Cyrus mit ihrer Musik um die Welt gereist ist. Wie die Chancen auf eine kommende Tour von Miley Cyrus stehen und wie es allgemein um die Karriere der Musikerin steht, erfahrt ihr hier.

Zehn Jahre ist es her, seitdem Miley Cyrus eine Welttournee gespielt hat. Mit ihrem Album „BANGERZ“ war die Pop-Sängerin unterwegs und sammelte eine Kontroverse nach der anderen ein. Viele Imagewechsel und weitere Platten später, hoffen Fans auf eine ausgiebige Tour der Musikerin. Doch die Chancen stehen nicht gut – eines vorweg: Miley Cyrus wird weder 2024 noch 2025 eine Tour spielen.

Zwar stand Cyrus 2022 mit der „Attention Tour“ auf der Bühne, allerdings nur für fünf Termine während verschiedenen Festivals. Seit der letzten Welttour veröffentlichte die Sängerin vier weitere Alben – zuletzt „Endless Summer Vacation“ in 2023.

Noch im selben Jahr meldete sich Cyrus gegenüber Vogue zu Wort:

After the last show I did , I kind of looked at it as more of a question. And I can’t. Not only ‘can’t’, because can’t is your capability, but my desire. Do I want to live my life for anyone else’s pleasure or fulfilment other than my own?