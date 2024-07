Papa Roach auf Jubiläumstour: Tickets und Termine der Konzerte

Um ein Jubiläum zu feiern, kündigt Papa Roach eine Tour für 2025 an – und die Karten sind ab jetzt erhältlich. Alle Termine und Tickets für die Konzerte in Deutschland findet ihr hier.

25 Jahre hat „Infest“ schon auf dem Buckel – das ist ein Grund zum Feiern. Papa Roach hat im Zuge dessen die „Rise of the Roach Tour“ angekündigt und die Konzertdaten für den europäischen Teil der Tour auf Instagram veröffentlicht:

Die Band kommt im Januar und Februar während der ersten Etappe ihrer Tour nach Europa. Am 25. Januar 2025 spielt die Band in Hamburg, gefolgt von einem Konzert am 1. Februar in Düsseldorf. Auch soll Papa Roach mehrere Gäste eingeladen haben, die die Band auf ihrer Tour begleitet. Um wen es sich dabei handelt, hat die Band aber noch nicht verraten.

Papa Roach „Rise of the Roach Tour“ Tickets im Vorverkauf

Bis Donnerstag, den 4. Juli 2024 um 23 Uhr könnt ihr Tickets im Artist Presale ergattern. Geht dafür auf die Webseite der Tour und meldet euch für den exklusiven Code an, den ihr per E-Mail erhaltet. Den Code gebt ihr dann bei Eventim ein.

Ab dem folgenden Freitag, dem 5. Juli um 11 Uhr, können dann alle Tickets im Vorverkauf über Ticketmaster oder Eventim ergattern. Seit ihr O2-Kunde könnt ihr ab Mittwoch, den 3. Juli um 11 Uhr im Vor-Vorverkauf Priority Tickets bekommen. Hier solltet ihr jedoch schnell sein, denn das Kontingent ist limitiert.

