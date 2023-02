Ihr seid auf der Suche nach eurem nächsten Lieblingsspiel? Wir zeigen euch die beliebtesten PC-Spiele des vergangenen Jahres und stellen außerdem noch einige persönliche Highlights der Redaktion vor.

Die besten PC-Games 2023: Diese Spiele sind definitiv einen Blick wert

Im Vergleich zu Konsolen mit vordefinierter Hardware bietet euch ein der PC in Sachen Ausstattung mit Abstand die größte Flexibilität. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass ihr die Konfiguration stets an euer Budget anpassen und dadurch nicht gleich ein Vermögen ausgeben müsst. Darüber hinaus steht euch eine unglaublich große Auswahl an unterschiedlichen Plattformen zur Verfügung, von denen ihr eure Spiele beziehen könnt: Steam, GOG, Ubisoft oder Epic Games, um nur einige zu nennen. Damit ihr bei dieser massigen Auswahl nicht den Überblick verliert, stellen wir euch die beliebtesten PC-Games des letzten Jahres sowie einige aktuelle Empfehlungen der Redaktion vor.

Empfehlungen der GIGA-Redaktion

Hi-Fi Rush

Hinter Hi-Fi Rush steckt das Studio Tango Gameworks, welches bislang vor allem für die The-Evil-Within-Serie oder Ghostwire: Tokyo bekannt war. Umso überraschender erscheint es also, dass sie jetzt ausgerechnet ein knallbuntes Actiongame veröffentlichen. Die Besonderheit ist dabei, dass die Kämpfe rhythmusbasiert funktionieren und ihr eure Gegner somit im Takt verkloppen müsst. Erfreulicherweise ist das Spiel im Gamepass enthalten, wodurch ich mir direkt zum Release einen unverbindlichen Eindruck verschaffen konnte. Die schicke Comic-Grafik in Kombination mit dem besonderen Gameplay haben dabei auf Anhieb überzeugt. Hinzu kommt dann noch der großartige Soundtrack, zu dem unter anderem Musik von The Black Keys, Nine Inch Nails und The Prodigy gehört – alleine deswegen ist Hi-Fi Rush einen Blick wert.

Hi-Fi RUSH Tango Gameworks

Returnal

Returnal war lange Zeit nur Besitzern einer PS5 vorbehalten, was sich inzwischen glücklicherweise geändert hat. Das Spiel ist ein wahrgewordener Traum für jeden Science-Fiction-Fan und sämtliche Elemente greifen einfach perfekt ineinander. Das Sounddesign allein hat bei mir jedes Mal aufs Neue für Gänsehaut gesorgt. An dieser Stelle daher auch die ausdrückliche Empfehlung für das Tragen von Kopfhörern. Die Kombination aus Roguelike-Mechaniken und Bullet-Hell-Gameplay kann gerade für Neulinge abschreckend wirken. Knapp 60 Spielstunden später kann ich jedoch sagen, dass sich diese Reise wirklich gelohnt hat. Werdet ihr immer wieder und wieder sterben? Ja. Werdet ihr stellenweise verzweifeln und euch wünschen, dieses Spiel niemals gestartet zu haben? Sicherlich. Sobald ihr jedoch den ersten Boss besiegt habt, werdet ihr all dies vergessen und dann geht das Abenteuer erst richtig los.

Returnal™ Housemarque

Dead Space

Das Remake von Dead Space hat es tatsächlich geschafft das Original nochmal zu toppen. Abgesehen von der Grafik wurden aber noch weitere Bereiche des Spiels modernisiert, um die Gesamterfahrung zeitgemäßer zu gestalten. So hat der einst stumme Protagonist Isaac Clarke nun eine Stimme erhalten. Darüber hinaus verfügt die Neufassung jetzt auch über neue Inhalte in Form von zusätzlichen Missionen, angepassten Mechaniken oder gänzlich neuen Arealen. Spätestens jetzt lohnt es sich also, einen Abstecher auf die Ishimura zu machen, um in den Genuss (oder den Horror) von Dead Space zu kommen.

Dead Space Remake (PC) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2023 11:51 Uhr

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales war für mich einer der Gründe, warum ich lange Zeit neidisch auf die Besitzer einer PS5 blickte. Glücklicherweise sind sowohl der aktuelle Ableger als auch der Vorgänger mittlerweile beide auf dem PC erhältlich. Während ihr zuvor noch in die Rolle von Peter Parker geschlüpft seid, spielt ihr diesmal als Miles Morales. Dadurch stehen euch jetzt etliche neue Fähigkeiten zur Verfügung, die thematisch zum Protagonisten passen. Das Herumschwingen zwischen New Yorks Wolkenkratzern oder das Kämpfen in verwinkelten Gassen fühlt sich somit unmittelbar vertraut an, bringt durch das angepasste Arsenal aber dennoch frischen Wind in die Sache. Einziger Haken hierbei ist der reduzierte Umfang des Spiels im Vergleich zum Vorgänger. Das muss aber nicht zwingend ein Nachteil sein und glücklicherweise leidet die Qualität der Story deswegen keineswegs.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Insomniac Games

Microsoft Flight Simulator

Der Microsoft Flight Simulator ist so ziemlich das erste Computerspiel der Geschichte, welches die gesamte Welt simuliert. Das gelingt in erster Linie durch die Anbindung an Bing Maps und Microsoft Azure. Mittels Sattelitenaufnahmen gelingt so eine detailgetreue Simulation der kompletten Erdoberfläche – bis auf den Zentimeter genau. Selbst aktuelle Daten des realen Flugverkehrs und minutengenaue Wetterdaten finden sich im Spiel wieder. Soll heißen: die Details im Spiel sind unglaublich.

Microsoft Flight Simulator (PC) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2023 11:51 Uhr

Und das eigentliche Gameplay? Nun, ihr startet, fliegt und landet unterschiedliche Flugzeuge. Der Reiz des Spiels besteht in der namensgebenden Simulation des Fliegens. Ob ihr euch dafür begeistern könnt oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Der hohe Detail- sowie Realitätsgrad macht das Spiel allemal zu etwas Besonderem. Übrigens: Solltet ihr derzeit den Xbox Gamepass abonniert haben, könnt ihr das Spiel risikofrei testen und hinterher entscheiden.

Microsoft Flight Simulator 2020: Ankündigungstrailer E3 2019

Die Top 9 der besten PC Spiele

Auf die aktuellen Highlights der GIGA-Redaktion folgt nun die Bestenliste der Top 9 PC-Spiele aus dem vergangenen Jahr. Hierfür haben wir uns an den Wertungen von Metacritic orientiert, welche wiederum einen aggregierten Score unterschiedlicher Kritiken abbilden. Die Durchschnittswerte bewegen sich dabei zwischen den Werten 0 und 100 – je höher der Wert, desto besser.

Platz 1 – Persona 5 Royal

Persona 5 Royal hebt sich allein aufgrund der schrillen Optik stark vom Rest der Liste ab. In dieser überarbeiteten Fassung wurde das japanische Rollenspiel mit noch schönerer Grafik, neuen Charakteren sowie einer erweiterten Story ausgestattet. Lasst euch vom verspielten Grafikstil aber keineswegs täuschen, denn Persona 5 Royal ist ein äußerst komplexer und deshalb auch sehr umfangreicher Titel. Wir reden hier von einer Spielzeit ähnlich der von The Witcher 3: Wild Hunt – plant also mit bis zu 150 Stunden, sofern ihr wirklich alles sehen und erledigen möchtet.

Persona 5 Royal ATLUS

Platz 2 – Elden Ring

Elden Ring hat 2022 im Sturm erobert und das völlig zurecht. Die Spieleschmiede FromSoftware hat mit ihrem neuesten Werk wahrlich den Nerv der Zeit getroffen und in der Folge einen Preis nach dem anderen eingeheimst. Was macht das Spiel jetzt so besonders? Erstmals wurde das bekannte Darksouls-Gameplay mit einer Open-World kombiniert. Dadurch steht euch eine riesige Karte zur Verfügung, die ihr nach Lust und Laune erkunden könnt. Während eurer Entdeckungsreise begegnet ihr dann wie gewohnt zahlreichen Gegnern und Bossen, die es zu besiegen gilt. In welcher Reihenfolge ihr das tut steht euch dabei größtenteils frei, was einen weiteren Reiz des Spiels ausmacht. Bedenkt allerdings, dass ihr zu Beginn wahrscheinlich sehr oft das Zeitliche segnen werdet. Wer sich davon jedoch nicht abschrecken lässt und dazu bereit ist, die eigene Strategie immer wieder anzupassen, wird nach dem ersten Triumph vermutlich nicht mehr aufhören können.

ELDEN RING FromSoftware Inc.

Platz 3 – Dwarf Fortress

Dwarf Fortress lässt sich nur schwer in Worte fassen und das obwohl die Grafik des Spiels lange Zeit rein textbasiert funktionierte. Das komplexe Simulationsspiel existiert bereits seit 2006, war damals noch kostenlos erhältlich und finanzierte sich lediglich durch Spenden. Im Jahr 2022 folgte schließlich die Veröffentlichung einer stark überarbeiteten Version auf Steam, womit die beiden Schöpfer Tarn und Zach Adams einen Volltreffer landeten. Im Kern geht es bei Dwarf Fortress um das Managen einer kompletten simulierten Spielwelt, die sich nicht nur auf bestimmtes Terrain und Ressourcen beschränkt, sondern ebenso unterschiedliche Zivilisationen samt eigener Weltgeschichte umfasst. In der Theorie erwartet euch hier also endloser Spielspaß.

Dwarf Fortress Bay 12 Games

Platz 4 – God of War

God of War wurde ursprünglich im Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlicht und ist einer von mehreren ehemaligen Exklusivtiteln, die mittlerweile auch auf dem PC spielbar sind. Bei diesem Ableger handelt es sich um eine radikale Neuinterpretation der Reihe, da die Geschichte diesmal stark an die nordische Mythologie angelehnt ist. Ihr seid außerdem nicht mehr alleine unterwegs, da euch unter anderem euer Sohn Atreus stets zur Seite steht und sogar mitkämpft. Gemeinsam erkundet ihr also die riesige Spielwelt, löst knifflige Rätsel und verkloppt währenddessen jede Menge Monster.

God of War Santa Monica Studio

Platz 5 – Chained Echoes

Chained Echoes ist am ehesten als Liebesbrief an klassische japanische Rollenspiele zu verstehen. Das Spiel kommt deshalb in einer schicken 16-Bit-Grafik daher und fordert euer Können in rundenbasierten Kämpfen. Das Bemerkenswerteste an dem Titel ist aber sicherlich die Tatsache, dass er von einer einzigen Person stammt, nämlich dem deutschen Solo-Entwickler Matthias Linda.

Chained Echoes Matthias Linda

Platz 6 – I Was a Teenage Excolonist

Bei I Was a Teenage Excolonist handelt es sich um ein Weltraum-RPG mit kartenbasierten Kämpfen. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Story, die sich innerhalb des Spiels über zehn Jahre erstreckt. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr außerdem während eines Spieldurchlaufs trefft, könnt ihr insgesamt bis zu 800 individuelle Story-Events sowie 29 komplett unterschiedliche Enden erleben.

I Was a Teenage Exocolonist Northway Games

Platz 7 – The Stanley Parable: Ultra Deluxe

The Stanley Parable ist eines der Spiele, über das man sich vorher besser nicht zu viel informiert. Wir sprechen an dieser Stelle also lediglich eine Empfehlung unsererseits aus, damit ihr dieses Meisterwerk möglichst unvoreingenommen erleben könnt.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe Crows Crows Crows

Platz 8 – The Legend of Heroes: Trails from Zero

The Legend of Heroes: Trails from Zero beweist erneut, dass man mit japanischen Rollenspielen derzeit wohl kaum etwas falsch machen kann. In diesem Fall schlüpft ihr in die Rolle von Lloyd Banning, welcher in seine Heimatstadt zurückkehrt. Nach dem Tod seines Bruders, möchte Lloyd ihn ehren, indem er sich ebenfalls dem Crossbell Police Department anschließt. Mit seinem neuen Team gilt es nun, den Menschen vor Ort zu helfen. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass in der heiteren Stadt nicht alles so ist, wie es scheint.

The Legend of Heroes: Trails from Zero Nihon Falcom

Platz 9 – Neon White

Neon White ist ein flotter Ego-Shooter, bei dem ihr Dämonen, die sich in den Himmel verirrt haben, das Licht ausknipsen sollt. Kommt euch bekannt vor? Keine Angst, es handelt sich hierbei nicht um einen billigen Doom-Klon. Spätestens beim Gameplay zeigen sich nämlich erhebliche Unterschiede, die Neon White letztlich so besonders machen. Ein Highlight des Spiels sind unter anderem die Waffen oder sogenannte „Seelenkarten“. Diese könnt ihr entweder direkt nutzen oder strategisch ablegen, um so bestimmte Fähigkeiten zu aktivieren – mit ein wenig Übung kommt ihr so regelrecht in einen Flow, der förmlich zum Ranken um Bestzeiten einlädt. Wenn ihr Doom für seine schnelle Action mochtet, werdet ihr Neon White lieben.

Neon White Angel Matrix

Ihr möchtet euch einen neuen Gaming-PC zusammenstellen oder euren aktuellen Rechner upgraden? Wir verraten, was ihr dabei beachten solltet:

Die aktuellen Topseller bei Steam

(Stand: 28.02.2023, kostenlose Titel ausgenommen)

Wenn ihr hingegen wissen möchtet, welche Spiele aktuell im Trend sind, dann hilft euch ein Blick auf die Topseller-Liste von Steam. Wir haben die derzeit begehrtesten Spiele der Online-Plattform in der nachfolgenden Liste zusammengetragen.

Platz 1 – Sons Of The Forest

Sons Of The Forest Endnight Games Ltd

Platz 2 – Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy Avalanche Software

Platz 3 – The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls® Online ZeniMax Online Studios

Platz 4 – Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 Relic Entertainment

Platz 5 – Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty®: Modern Warfare® II Infinity Ward

Platz 6 – Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim The Secret Games Company

Platz 7 – Atomic Heart

Atomic Heart Mundfish

Platz 8 – Knights of Honor II: Sovereign

Knights of Honor II: Sovereign Black Sea Games

Platz 9 – Fallout 76

Platz 10 – Kerbal Space Program 2

Kerbal Space Program 2 Intercept Games

