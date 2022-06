Wie lange dauert die Hauptstory von God of War (2018)? Und wie lange seid ihr beschäftigt, wenn ihr wirklich alles im Spiel machen wollt? Die Spielzeit ist im neuesten God-of-War-Abenteuer durchaus nicht kurz und dank der verschiedenen Schwierigkeitsgrade und Nebenbeschäftigungen gibt es viel zu tun. Wir geben genaue Infos zur Spieldauer und klären die Frage, ob ihr die Spielzeit anzeigen lassen könnt.

God of War (2018) Facts

Das neueste God of War ist nicht mehr so geradlinig wie seine Vorgänger und ihr bewegt euch durch eine mehr oder weniger offene Spielwelt, bei der ihr später zu fast jedem beliebigen Ort zurückkehren könnt. Dementsprechend gibt es viel zu entdecken. Wer aber nur die Hauptstory genießen will, hat es ebenfalls einfach.

Ihr wisst noch nicht so recht, ob ihr euch an God of War heran wagen sollt? Dann werft ein Blick in unser Test-Video!

So lange ist die Spielzeit von God of War

Sofern ihr nur die wahrlich spektakuläre Hauptgeschichte von God of War genießen wollt, seid ihr damit im Durchschnitt um die 21 Stunden beschäftigt. Seid ihr hingegen Komplettisten, die jeden Stein umdrehen und auch alle Trophäen von God of War freischalten wollen, werdet ihr ca. 52 Stunden benötigen.

Die folgende Tabelle gibt euch einen Überblick über die benötigte Spieldauer je nach Spielertyp. Die Daten basieren dabei auf Auswertungen der Seite How Long To Beat.

Umfang Durchschnittliche Spielzeit Schneller Spielertyp Langsamer Spielertyp Nur Hauptstory 21 Std 15 Std 28 Std Hauptstory und Extras 33 Std 22 Std 58 Std Komplettisten (100%) 52 Std 37 Std 85 Std

Auf dem Weg zum Gipfel gibt es für Kratos und Atreus viel zu tun.

Selbst wenn ihr nur die Hauptstory spielt, bietet God of War also einen ordentlichen Umfang fürs Geld. Seine wahren Qualitäten zeigt das Action-Adventure aber bei der Erkundung der Spielwelt und den zahlreichen Herausforderungen, die euch nach dem Spiel erwarten. Dazu gehören vor allem:

Walküren: In der Spielwelt gibt es insgesamt neun Walküren, die zu den stärksten Gegnern im Spiel gehören.

In der Spielwelt gibt es insgesamt neun Walküren, die zu den stärksten Gegnern im Spiel gehören. Muspelheim: Die Welt des Feuers, in der ihr euch zahlreichen Prüfungen in Kampfarenen stellen müsst und dabei Wellen von Feinden unter verschiedenen Bedingungen erledigt.

Die Welt des Feuers, in der ihr euch zahlreichen Prüfungen in Kampfarenen stellen müsst und dabei Wellen von Feinden unter verschiedenen Bedingungen erledigt. Niflheim: Die Welt des Nebels, in der ihr in zufallsgenerierten Dungeons Feinde unter Zeitdruck besiegen müsst und dabei Beute sammelt.

Die Welt des Nebels, in der ihr in zufallsgenerierten Dungeons Feinde unter Zeitdruck besiegen müsst und dabei Beute sammelt. Sammelobjekte: Sammelwütige kommen in God of War voll auf ihre Kosten, denn insgesamt gibt es im Spiel über 300 Sammelobjekte . Dazu gehören unter anderem Artefakte, Odins Raben, Nornentruhen, Jötnar-Schreine und Schatzkarten.

Sammelwütige kommen in God of War voll auf ihre Kosten, denn insgesamt gibt es im Spiel . Dazu gehören unter anderem Artefakte, Odins Raben, Nornentruhen, Jötnar-Schreine und Schatzkarten. Gefallen: So werden im Spiel die Nebenmissionen bezeichnet. Diese könnt ihr allesamt auch noch nach Ende der Story machen und sie beschäftigen euch für einen guten Teil der Spielzeit.

Ein New Game Plus gibt es in God of War zwar nicht, jedoch vier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Stellt ihr euch der Herausforderung, das Spiel im härtesten Schwierigkeitsgrad „God of War“ durchzuspielen, könnt ihr nochmal viele Stunden auf die eigentliche Spieldauer hinzurechnen, denn dieser Schwierigkeitsgrad ist kein Zuckerschlecken und kann, einmal gestartet, nicht heruntergeschraubt werden.

Spielzeit anzeigen lassen - geht das?

In den meisten aktuellen Spielen inzwischen Usus, lässt sich in God of War die gespielte Zeit leider nicht anzeigen. Es gibt keinen internen Statistik-Bildschirm, in dem ihr eure Spielzeit einsehen könnt. Auch bei den Speicherständen wird die Spieldauer nicht angezeigt, weshalb ihr entweder eine Uhr mitlaufen lasst oder aber nach Gefühl abschätzen müsst, wie viel Zeit ihr schon mit God of War verbracht habt.