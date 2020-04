Ihr wisst schon, dass ihr zwei Spiele kostenlos bekommt, oder?

Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber ihr dürft nicht nur Journey spielen, sondern müsst es sogar. Zumindest, falls ihr das Kultspiel noch nicht kennt. Sony ist so nett, uns Journey sowie ein anderes Spiel, dessen Namen ich vergessen habe, kostenlos hinterher zu werfen. Naw! Danke, Sony. Außerdem, so möchte ich gern im Vorfeld noch einmal darauf hinweisen: Bis zum 30. April dürft ihr euch weiter durch den Frühlings-Sale im PS Store wühlen; und da hin und wieder ein paar Titel ausgetauscht werden, lohnt sich vielleicht auch ein zweiter Blick.

Wochenend-Tipps für PlayStation-Spieler

Falls ihr Journey nichts abgewinnen könnt, steckt den Kopf nicht in den Sand. (Ha! Ha …) Dieses Wochenende gibt’s insbesondere für Shooter-Fans ein kleines Bonbon, nämlich vier Tage CoD: Modern Warfare kostenlos, im Multiplayer. Die Aktion beginnt heute, am Freitag, 19 Uhr, und endet am Montag um dieselbe Zeit. Herunterlanden könnt ihr euch das Spiel in diesem Zeitraum wie gewohnt im PS Store.

Außerdem, und obwohl es kein Angebot ist: Das mysteriöse und durchaus hübsche Sci-Fi-Adventure Deliver Us The Moon ist ab heute da, und zwar für PS4. Mochtet ihr das No Code-Adventure Observation? (Ich hab’s ein bisschen geliebt.) Falls ja, solltet ihr euch Deliver Us The Moon anschauen – ich durfte das Spiel während der gamescom 2019 antesten und war recht begeistert von diesem wundervoll einsamen Gefühl, das mich Deliver Us The Moon im All spüren ließ. Hach.

Zu guter Letzt: Da ist auch noch PS Now, wenn ihr am liebsten aus extrem vielen Spielen wählen möchtet. Der Streaming-Dienst bietet über 600 Titel zum Streamen an, und lässt euch seit April auch in Marvel’s Spieder-Man sowie in Just Cause 4 hineinschnuppern. Bis zum 29. April könnt ihr euch das 12-Monate-Abonnement mit 25 Prozent abgrabbeln, was dann nur noch einmalig 44,99 Euro wären.

Es ist bald wieder soweit, nicht?

Ich werde mich über das Wochenende hinweg vornehmlich um Fallout 76 kümmern, das zwar momentan nicht im Angebot ist – aber seit dem Wastelanders-Update wieder mein Interesse geweckt hat. Anders ausgedrückt: Dat Spiel macht sich! Und zwar auf die bestmögliche Art, wenn ihr mich fragt. Falls ihr noch händeringend nach einem Multiplayer-Spiel sucht, das ihr mit einem guten Freund anfangen könnt, hier meine Empfehlung.