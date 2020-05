Ihr solltet draußen weiterhin nicht kamehame-han, ganz besonders dann nicht, wenn ihr es in einer großen Gruppe von Freunden tun möchtet (und wer will das nicht?). Drinnen zu kamehame-han – nun, das ist erlaubt. Und das könnt ihr ganz besonders gut in Dragon Ball Z: Kakarot ausleben, was zufälligerweise gerade im Angebot ist. Das ist ja KAMEHAME-HA!

PlayStation 4 Pro Facts

Wie der Name schon verrät, erfreuen sich die Angebote der Woche im PlayStation Store einer allwöchentlichen Metamorphose, wobei aus einem rabattieren Spiel ein anderes wird. Magie! Diese Woche kroch aus der Angebote-der-Woche-Verpuppung ein wunderschöner Schmetterling in Form von Dragon Ball Z: Kakarot, der jetzt mit einem Preisnachlass von 42 Prozent die Flügel schlägt. Ihr bezahlt für die Standard-Vollversion 69,99 Euro 39,99 Euro, könnt euch aber auch an der reduzierten Deluxe-Version für 89,99 Euro 49,99 Euro laben, oder der Ultimate-Edition für 99,99 Euro 54,99 Euro. Es gibt außerdem neue Angebote im Bereich der Unter-10-Euro-Marke.

Wochenend-Tipps für PS4-Spieler: Unter-10-Euro-Angebote

https://store.playstation.com/de-de/grid/STORE-MSF75508-GAMESUNDER2102/5?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

State of Mind ist ein düsteres Cyberpunk-Adventure, das womöglich nicht alle Knöpfe richtig drückt – aber trotzdem eine interessante Zukunftversion aufzeigt:

Eure Augen solltet ihr zudem über die neu angekündigten PS-Plus-Spiele schweifen lassen, die nächste Woche erscheinen werden: Call of Duty: WW2 und Star Wars: Battlefront 2, was beides doch überraschend große Blockbuster sind. Ist das eine Reaktion seitens Sony auf die Kritik der Fans? Wann hatten wir das letzte Mal gute Spiele bei den PS-Plus-Geschenken? Hng.

Seid ihr PS-Plus-Abonnenten, solltet ihr zudem der Aktion Doppelte Rabatte einen Besuch abstatten: Dort werden Spiele für all jene doppelt reduziert, die – ihr erratet es – ein PS-Plus-Abo abgeschlossen haben.